Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

LAZIO-TORINO (Martedì ore 18:30)

In attesa di comunicazione ufficiale (il Torino non si allena da una settimana)

JUVENTUS-SPEZIA (Martedì ore 20:45)

PROVATO FAGIOLI, MORATA IN GRUPPO, KO SAPONARA

Pirlo ritrova Danilo dietro, conferma Kulusevski con Ronaldo e concede una chance a Fagioli, provato in regia nonostante il piccolo problema intestinale. Morata in gruppo e possibile convocato. Nello Spezia Maggiore ed Estevez mezz'ali, Nzola davanti, mentre di ferma Saponara. Anche Pobega ancora out.

SASSUOLO-NAPOLI (Mercoledì ore 18:30)

BOGA SEMPRE OUT, MERTENS STRINGE I DENTI

De Zerbi sceglie Muldur e Rogerio come esterni. Traoré sulla trequarti, Boga sempre a parte e quindi out. Nel Napoli Mertens stringe i denti nonostante il fastidio alla caviglia. Maksimovic al posto dello squalificato Koulibaly. Ok Politano.

ATALANTA-CROTONE (Mercoledì ore 20:45)

MURIEL NON SI TOCCA, LA PRIMA DI COSMI

Gasperini conferma Muriel davanti, mentre Ilicic entra in ballottaggio con Pasalic. Malinovskyi e Pessina titolari. Nel Crotone attesa per il primo 11 di Cosmi. Simy insidia Di Carmine, Petriccione cerca spazio in regia, dietro possibile difesa a quattro.

BENEVENTO-VERONA (Mercoledì ore 20:45)

SCHIATTARELLA IN DUBBIO, LASAGNA E TAMEZE TITOLARI

Inzaghi ritrova Glik, schiera Viola in regia (Schiattarella é in dubbio) e conferma Lapadula. Nel Verona Tameze e Veloso in mezzo. Lasagna agisce ancora da prima punta.

CAGLIARI-BOLOGNA (Mercoledì ore 20:45)

PAVOLETTI CONFERMATO, ANTOV DIETRO

Semplici conferma la coppia Pavoletti-Joao Pedro. Asamoah a sinistra, Duncan in mezzo. Nel Bologna possibile Antov al posto dello squalificato Danilo. Sansone sempre a sinistra.

FIORENTINA-ROMA (Mercoledì ore 20:45)

RIBERY DAL 1', RIENTRA KUMBULLA

Prandelli conferma la coppia Vlahovic-Ribery, mentre Malcuit é in vantaggio su Venuti a destra. Amrabat in mediana. Nella Roma Kumbulla rientra dietro, Diawara potrebbe far riposare Villar. Occhio a El Shaarawy, che insidia Pellegrini.

GENOA-SAMPDORIA (Mercoledì ore 20:45)

TORNANO I TITOLARI, DESTRO DAVANTI, KEITA DALL'INIZIO

Dopo il turnover contro l'Inter, Ballardini rilancia tutti i titolari. Dentro Zappacosta, Zajc, Badelj, Czyborra e Destro. Nella Samp Keita con Quagliarella, Damsgaard favorito su Jankto.

MILAN-UDINESE (Mercoledì ore 20:45)

LEAO PRIMA PUNTA, DENTRO DIAZ, RIECCO PEREYRA

Pioli schiera Leao e Diaz al posto degli infortunati Ibrahimovic e Calhanoglu. Conferma per Tomori dietro. Nell'Udinese Okaka non al meglio, pronto ancora Nestorovski. Pereyra trequartista, Samir preferito a Bonifazi.

PARMA-INTER (Giovedì ore 20:45)

BRUNETTA E MIHAILA TITOLARI, CONTE NON CAMBIA

D'Aversa, sempre senza Cornelius e Gervinho, schiera il tridente Karamoh, Brunetta, Mihaila. Nell'Inter solito 11 confermato.Rientra Hakimi a destra, Eriksen fa la mezz'ala.

