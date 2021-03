Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

SPEZIA-BENEVENTO (Sabato ore 15:00)

NZOLA GIOCA, PROVEDEL POSITIVO, RIENTRA BARBA

Italiano potrebbe dare un turno di riposo a Vignali, inserendo Ferrer a destra. Nel tridente Agudelo-Nzola-Gyasi. In porta Zoet, visto che Provedel é positivo al Covid. Nel Benevento qualche piccolo aggiustamento: giocano Barba, Viola, Ionita e Caprari.

UDINESE-SASSUOLO (Sabato ore 18:00)

SAMIR E OKAKA OUT, CAMBIA I TERZINI DE ZERBI

Gotti non recupera Deulofeu, Okaka e Samir, tutti out. Dietro ancora Bonifazi, mentre Pereyra sostiene Nestorovski davanti. Nel Sassuolo cambiano i terzini: titolari Toljan e Kyriakopoulos. Obiang preferito a Lopez in mediana.

JUVENTUS-LAZIO (Sabato ore 20:45)

QUALCHE CHANCE PER CUADRADO, CORREA CON IMMOBILE

Pirlo deve gestire le energie e i recuperi anche in ottica Porto. Potrebbe rientrare Cuadrado, che sicuramente inizierá in panchina. McKennie non al top e, visto che Bentancur ha il Covid, in mezzo potrebbe anche toccare a Fagioli. Bernardeschi a sinistra, Morata favorito su Kulusevski. Nella Lazio Hoedt dietro, Lulic a sinistra, Correa con Immobile.

ROMA-GENOA (Domenica ore 12:30)

VERETOUT FUORI UN MESE, SHOMURODOV DAL 1’

Fonseca perde Veretout per un mese: gioca Diawara, autore del gol decisivo a Firenze. Dietro rientra Smalling. Mayoral sempre prima punta. Nel Genoa squadra tipo, con Criscito, l’ex Strootman e Shomurodov titolari.

CROTONE-TORINO (Domenica ore 15:00)

CONFERMATI SIMY E RIVIERE, TANTI POSITIVI AL COVID NEL TORINO

Cosmi non recupera Ounas e Di Carmine. In avanti quindi ancora Simy e Riviere, supportati da Messias. Anche Molina e Benali ko. Nel Torino tanti positivi al Covid, tra cui Belotti, Bremer, Nkoulou, Linetty. Formazione d’emergenza, con Zaza e Verdi davanti, Vojvoda a destra, Lyanco dietro.

FIORENTINA-PARMA (Domenica ore 15:00)

EYSSERIC CON VLAHOVIC, PELLÉ DALLA PANCHINA

Prandelli, senza Ribery squalificato, punta su Eysseric come spalla di Vlahovic. Ko Castrovilli e anche Bonaventura non recupera. In mezzo Pulgar e Valero. Nel Parma qualche dubbio dietro. Dovrebbe trovare spazio Pezzella. In avanti Karamoh, Man e Mihaila, con Inglese e Pellé pronti a subentrare.

VERONA-MILAN (Domenica ore 15:00)

LASAGNA CONFERMATISSIMO, TONALI IN FORSE

Juric schiera l’Hellas migliore. Magnani in vantaggio su Cetin dietro. Lazovic favorito su Dimarco. Lasagna prima punta. Nel Milan si ferma anche Tonali: se non ce la fa pronto Meité. Diaz trequartista, Leao ancora prima punta. Saelemaekers a destra.

SAMPDORIA-CAGLIARI (Domenica ore 18:00)

VERRE CON KEITA, RUGANI E SIMEONE A RISCHIO FORFAIT

Ranieri deve valutare i tanti giocatori acciaccati, da Quagliarella a Damsgaard. In avanti Verre con Keita, dietro Colley e Tonelli. Nel Cagliari in forte dubbio Simeone e Rugani. Pronti Walukiewicz e Pavoletti.

NAPOLI-BOLOGNA (Domenica ore 20:45)

OSIMHEN IN GRUPPO, DENTRO POLI

Gattuso capire le condizioni di Zielinski e Mertens, usciti affaticati dal match col Sassuolo. Entrambi si sono comunque allenati in gruppo, cosí come Osimhen, che è ok e aspetta l’ultima visita per poter giocare. Dietro Manolas e Koulibaly. Nel Bolona si ferma anch Dominguez, mentre Schouten é squalificato: gioca Poli. Orsolini nel tridente, Barrow davanti.

INTER-ATALANTA (Lunedì ore 20:45)

INTER AL COMPLETO, MURIEL FAVORITO SU ZAPATA

Conte con l’Inter migliore. Eriksen ok, Lautaro ok. Nell’Atalanta Romero al centro della difesa, Maehle a destra, Pessina e Ilicic a ridosso di Muriel, favorito su Zapata. Out Hateboer, Kovalenko, Lammers, Sutalo.

