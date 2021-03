Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

PARMA-GENOA (Venerdì ore 20.45)

RIENTRA KUCKA, DESTRO DAL 1’

D’Aversa ritrova Kucka e ha un solo dubbio: Hernani mezz’ala con Brugman in mezzo e lo slovacco nel tridente con Mihaila e Pellé, oppure Kucka mezz’ala, con Hernani in regia e Man nel tridente. Nel Genoa solito 3-5-2 con Zappacosta e Czyborra esterni, Shomurodov e Destro davanti.

CROTONE-BOLOGNA (Sabato ore 15.00)

BENALI SI CANDIDA, RECA IN DUBBIO, PALACIO DAVANTI

Crotone con il nuovo assetto ormai collaudato, dove Ounas e Simy vengono sorretti da Messias. Un dubbio in mezzo, visto che Benali é recuperato e insidia Petriccione. Reca non si é allenato ed é in dubbio. Nel Bologna Skov Olsen ancora preferito ad Orsolini, Barrow esterno, Palacio prima punta.

SPEZIA-CAGLIARI (Sabato ore 18.00)

GALABINOV O PICCOLI? PAVOLETTI FAVORITO SU SIMEONE

Italiano senza Nzola ed Estevez. Giocano Leo Sena e Galabinov (in vantaggio su Piccoli). Nel Cagliari stesso 3-5-2 visto contro la Juventus, con un’unica novità: Pavoletti dovrebbe essere preferito a Simeone.

INTER-SASSUOLO (Rinviata a data da destinarsi)

VERONA-ATALANTA (Domenica ore 12.30)

LAZOVIC A SINISTRA, ZAPATA PRIMA PUNTA, GOSENS OUT

Juric ha il dubbio Dimarco: o nei tre dietro, o in panchina, visto che Lazovic é inamovibile a sinistra. Lasagna ancora davanti. Nell’Atalanta si ferma Gosens: dovrebbe giocare Ruggeri a sinistra. Pessina e Pasalic sostengono Zapata.

JUVENTUS-BENEVENTO (Domenica ore 15.00)

OK ARTHUR E MORATA, TORNA TITOLARE LAPADULA

Pirlo rilacia Arthur in mezzo, mentre Danilo scala a destra vista l’assenza di Cuadrado. Davanti Ronaldo e Morata, mentre Dybala rientrerá dopo la sosta. Nel Benevento Lapadula e Caprari davanti. Dietro Tuia, Caldirola e Barba.

SAMPDORIA-TORINO (Domenica ore 15.00)

RIENTRA KEITA, SANABRIA CON BELOTTI

Ranieri conferma l’assetto difensivo e a centrocampo rilancia Candreva a destra. In attacco Keita e Quagliarella. Nel Torino 11 molto simile a quello che ha battuto il Sassuolo. In attacco ancora Sanabria e Belotti.

UDINESE-LAZIO (Domenica ore 15.00)

MOLINA E LLORENTE CONFERMATI, LULIC A SINISTRA

Gotti ha un solo dubbio: Bonifazi o De Maio dietro. A destra confermato Molina, davanti Pereyra e Llorente. Nella Lazio Marusic e Lulic sono gli esterni (Lazzari ko), mentre Correa sorregge Immobile.

FIORENTINA-MILAN (Domenica ore 18.00)

RIBERY IN FORMA, RIECCO IBRA

Prandelli punta sulla coppia Ribery-Vlahovic. Venuti e Caceres preferiti a Biraghi. Nel Milan Ibrahimovic torna titolare, viste le assenze davanti. In mezzo Tonali piú di Bennacer.

ROMA-NAPOLI (Domenica ore 20.45)

DZEKO E MERTENS PREFERITI A MAYORAL E OSIMHEN

La vecchia guardia prevale sulla gioventú. Fonseca sceglie Pedro e Dzeko davanti. Mayoral in panchina. Dubbi su Smalling, che si é allenato ancora a parte. Nel Napoli Mertens prima punta, Politano esterno, Ospina in porta. Migliora Lozano, che potrebbe anche strappare una convocazione.

