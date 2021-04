Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

MILAN-SAMPDORIA (Sabato ore 12:30)

REBIC OK, IBRA GIOCA, EKDAL KO

Pioli non recupera Brahim Diaz, Calabria, Leao, Mandzukic e Romagnoli. Rientra però Rebic, che gioca davanti con Ibrahimovic. Bennacer in regia. Nella Sampdoria ko Ekdal in Nazionale: gioca Adrien Silva. Due ballottaggi: Tonelli favorito su Yoshida, Gabbiadini su Keita.

ATALANTA-UDINESE (Sabato ore 15:00)

MURIEL CON ZAPATA, LLORENTE FAVORITO SU OKAKA

Gasperini deve valutare i tanti Nazionali rientrati dagli impegni di questa settimana. Gosens é recuperato, Hateboer no. Muriel con Zapata davanti, con Ilicic inizialmente in panchina. Nell’Udinese Bonifazi in vantaggio su Samir, come prima punta è stato provato Llorente.

BENEVENTO-PARMA (Sabato ore 15:00)

GAICH NON SI TOCCA, RECUPERATO GERVINHO

Inzaghi conferma Gaich davanti, mentre Caprari dovrebbe essere preferito a Lapadula. Rientra Glik dietro. Nel Parma Gagliolo a sinistra, Kucka mezz’ala, mentre Gervinho è recuperato e dovrebbe iniziare nel tridente con Pellé e Karamoh.

CAGLIARI-VERONA (Sabato ore 15:00)

PAVOLETTI AVANTI SU SIMEONE, RECUPERA KALINIC

Semplici preferisce Pavoletti a Simeone, conferma Duncan in mezzo e non ritrova Ceppitelli, ancora fermo ai box. Nel Verona Magnani prende il posto dello squalificato Dawidowicz, mentre Lasagna agisce da centravanti. Kalinic si è allenato in gruppo e potrebbe fare uno spezzone.

GENOA-FIORENTINA (Sabato ore 15:00)

DESTRO DAL 1’, BIRAGHI A SINISTRA

Ballardini conferma l’assetto del suo Genoa. Criscito nei tre dietro, davanti Destro e Shomurodov. Nella Fiorentina Iachini torna al suo 3-5-2, con Biraghi e Caceres esterni, mentre Ribery gioca in appoggio a Vlahovic.

LAZIO-SPEZIA (Sabato ore 15:00)

LUIS ALBERTO IN FORTE DUBBIO, PICCOLI CONFERMATO

Luis Alberto ha subito un colpo alla caviglia in allenamento e non ha ancora recuperato. Verrà monitorato fino all’ultim, ma se non recupera é pronto Parolo. In avanti Correa e Immobile. Nello Spezia Maggiore e Pobega mezz’ali, Piccoli prima punta. Saponara ancora out.

NAPOLI-CROTONE (Sabato ore 15:00)

OUT OSPINA E DEMME, RIENTRA OUNAS

Gattuso non ha a disposizione Demme e Ospina: giocano Bakayoko e Meret. Mertens in vantaggio su Osimhen per fare la prima punta. Nel Crotone Ounas recupera e gioca in avanti con Simy. Ok anche Reca, mentre resta indisponibile Cigarini.

SASSUOLO-ROMA (Sabato ore 15:00)

CAPUTO E BERARDI IN FORTE DUBBIO, SEMPRE OUT SMALLING, VERETOUT E MKHITARYAN

De Zerbi spera di recuperare Berardi e Caputo, tornati malconci dalla Nazionale. Nell’ultimo allenamento sono stati provati Defrel e Traoré. Toljan in vantaggio su Muldur. Roma ancora in emergenza e senza Cristante, Kumbulla, Mkhitaryan, Smalling, Veretout, Zaniolo. Dzeko prima punta, sostenuto da Pedro ed El Shaarawy. Fazio dietro.

TORINO-JUVENTUS (Sabato ore 18:00)

NKOULOU NEGATIVO, DAVANTI SANABRIA, ARTHUR OUT

Nicola, senza Lyanco dietro, tiene vivo il ballottaggio sul recuperato Nkoulou e il giovane Buongiorno. In attacco Sanabria e Belotti. Nella Juventus da valutare alcuni Nazionali. In mezzo rientra Bentancur, McKennie si gioca una maglia con Kulusevski e Ramsey, Dybala é guarito e andrá in panchina. Arthur ha ancora problemi alla tibia e dovrebbe dare forfait.

BOLOGNA-INTER (Sabato ore 20:45)

SANSONE DAL 1’, DE VRIJ OK, DA VALUTARE BASTONI

Mihajlovic sceglie Ravaglia come sostituto di Skorupski. Skov Olsens e Sansone esterni, Barrow davanti. Nell’Inter é recuperato anche De Vrij, guarito dal Covid. Da valutare Bastoni dopo l'acciacco in Nazionale. In mezzo Eriksen mezz'ala. Lautaro e Lukaku in attacco.

