Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

Europa League Colombo: "Il gol emozione unica, spero sia solo l'inizio" 3 ORE FA

TORINO-ATALANTA (Sabato ore 15:00)

VERDI FAVORITO SU BERENGUER, MALINOVSKYI TITOLARE

Giampaolo non stravolge il Torino. A destra Vojvoda potrebbe essere preferito a Izzo. Verdi sulla trequarti in vantaggio rispetto a Berenguer, Zaza con Belotti. Nell'Atalanta Caldara e Sutalo dietro, Malinovskyi con Gomez a supporto di Zapata.

CAGLIARI-LAZIO (Sabato ore 18:00)

GODIN PUÓ ESORDIRE SUBITO, OK CORREA E IMMOBILE

Di Francesco schiera il suo 4-3-3 con alcune novitá: Zappa a destra, Nandez mezz'ala, Sottil nel tridente. Godin potrebbe esordire subito. Nella Lazio solito modulo e soliti interpreti. Correa e Immobile davanti, out Muriqi.

SAMPDORIA-BENEVENTO (Sabato ore 18:00)

QUAGLIARELLA TITOLARE, CAPRARI DA EX

Ranieri sempre col 4-4-2: Yoshida preferito a Tonelli, Depaol a destra (Candreva dovrebbe esordire a gara in corso), Bonazzoli-Quagliarella davanti. Benevento con un 4-3-3 dove Caprari e Insigne sono gli esterni. Lapadula recuperato e a disposizione. Foulon a sinistra.

INTER-FIORENTINA (Sabato ore 20:45)

ERIKSEN FAVORITO SU VIDAL E SENSI, ECCO AMRABAT

Conte sceglie Bastoni come centrale della difesa a tre al posto dello squalificato De Vrij. Dentro Hakimi, Kolarov e a sorpresa anche Perisic ed Eriksen. Sensi e Vidal in panchina. Nella Fiorentina Pezzella dovrebbe farcela, Amrabat in mezzo con Duncan e Castrovilli.

SPEZIA-SASSUOLO (Domenica ore 12:30)

AGUDELO, GYASI, GALABINOV NEL TRIDENTE, MULDUR A DESTRA

Italiano ripropone il suo 4-3-3 con Sala a destra, Erlic in mezzo, Ricci in regia e il tridente Agudelo, Galabinov, Gyasi. Nel Sassuolo solito 4-2-3-1: unica novitá rispetto alla prima giornata dovrebbe essere Muldur a destra al posto di Toljan.

NAPOLI-GENOA (Domenica ore 15.00)

OSIMHEN DALL'INIZIO, PANDEV CONFERMATO CON DESTRO

Gattuso potrebbe optare per l'offensivo 4-2-3-1 con Mertens a ridosso di Osimhen e Lozano largo. Rischia Zielinski. Nel Genoa Badelji in regia, Zappacosta a sinistra, tandem Pandev e Destro davanti.

VERONA-UDINESE (Domenica ore 15.00)

OK BENASSI E BARAK, DENTRO COULIBALY E OUWEJAN

Nel Verona Lovato confermato dietro, Dimarco a sinistra, Tameze in mezzo con Veloso, Barak e Benassi sulla trequarti. Nell'Udinese Walace in regia, Coulibaly nel ruolo di Fofana, Ouwejan a sinistra. In attacco Lasagna e Okaka.

CROTONE-MILAN (Domenica ore 18.00)

MESSIAS CON SIMY, DA VALUTARE REBIC

Stroppa cambia. 3-5-2 piú prudente, con Eduardo in mezzo, Rispoli a destra, Simy e Messias in avanti. Riviere e Benali sono out. Nel Milan Ibra con il Covid e quindi out. Davanti da valutare Rebic, scalpita il giovane Colombo. Gabbia dietro.

ROMA-JUVENTUS (Domenica ore 20:45)

ECCO KUMBULLA, RISCHIA PELLEGRINI, MORATA E DYBALA IN PANCHINA

Fonseca lancia Kumbulla dietro, con Mancini e Ibanez. Veretout in regia, Pedro e Mkhitaryan a supporto di Dzeko. Nella Juventus stesso 11 della prima giornata. Morata e Dybala iniziano in panchina, cosí come Arthur e Bentancur.

BOLOGNA-PARMA (Lunedi ore 20:45)

PALACIO PRIMA PUNTA, RIETRANO KURTIC E LAURINI

Mihajlovic ha due dubbi: Denswil o Mbaye a sinistra, Dominguez o Medel in mezzo. Palacio gioca davanti. Nel Parma 4-3-1-2 con il rientro di Kurtic e Laurini. In attacco Karamoh insidia Cornelius.

Fantacalcio: i consigli per la 2a giornata di Serie A

Serie A Bologna-Parma: probabili formazioni e statistiche 2 ORE FA