Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

SPEZIA-CROTONE (Sabato ore 15:00)

NZOLA DALL’INIZIO, OK OUNAS

Italiano pare intenzionato a rilanciare Nzola come prima punta, con Gyasi e Verde ai lati. Estevez a disposizione, ma in panchina. Nel Crotone Simy e Ounas davanti, Messias a sostegno. Ok Benali.

PARMA-MILAN (Sabato ore 18:00)

OSORIO E MIHAILA KO, REBIC DAL 1’

D’Aversa alla lunghissima lista di indisponibili aggiunge Osorio e Mihaila. Kurtic e Kucka mezz’ali. Davanti il tridente Man-Pellé-Gervinho. Nel Milan Rebic dall’inizio con Ibrahimovic. Dalot a destra, Bennacer in regia.

UDINESE-TORINO (Sabato ore 20:45)

LLORENTE FAVORITO SU OKAKA, KO SIRIGU

Gotti ha due dubbi: Arslan mezz’ala o Pereyra arretrato con due punte. Llorente comunque in vantaggio su Okaka. Dietro occhio a De Maio, visto che Nuytinck è indisponibile. Nel Torino ko Sirigu: gioca Milinkovic-Savic. Sanabria e Belotti in attacco.

INTER-CAGLIARI (Domenica ore 12:30)

GAGLIARDINI MEZZ’ALA, CRAGNO CON IL COVID

Conte sceglie Gagliardini come sostituto dello squalificato Barella. In avanti sempre la Lu-La. Nel Cagliari Walukiewicz favorito su Klavan, Simeone su Pavoletti. In porta va Vicario, visto che Cragno è positivo al Covid. Nandez in forte dubbio, pronto Zappa.

JUVENTUS-GENOA (Domenica ore 15:00)

DUELLO DYBALA-MORATA, BEHRAMI IN MEZZO

Pirlo ripropone il 4-4-2 che ha funzionato con il Napoli. Un solo dubbio davanti, dove Dybala insidia Morata. Nel Genoa Scamacca in coppia con Destro, Behrami sostituisce lo squalificato Strootman.

SAMPDORIA-NAPOLI (Sabato ore 15:00)

GABBIADINI-QUAGLIARELLA DAL 1’, OSIMHEN SI CANDIDA

Ranieri conferma la coppia Gabbiadini-Quagliarella, che ha fatto bene a San Siro contro il Milan. In mezzo, viste le assenze di Ekdal e Adrien Silva, dovrebbe giocare Askildsen. Nel Napoli collaudato 4-2-3-1: possibile rilancio di Manolas, Politano dal 1’ per Lozano, Osimhen in vantaggio su Mertens.

VERONA-LAZIO (Domenica ore 15:00)

MAGNANI DALL’INIZIO, RECUPERA LUIS ALBERTO

Juric sceglie Magnani al centro della difesa. Lazovic favorito a sinistra, in attacco ancora Lasagna. Nella Lazio rientra Luis Alberto. In attacco Caicedo con Immobile, a destra possibile spazio per Lulic.

ROMA-BOLOGNA (Domenica ore 18:00)

MAYORAL DAVANTI, TURNOVER GIALLOROSSO, ORSOLINI FUORI

Fonseca deve gestire le energie in vista del ritorno con l’Ajax. Ancora out El Shaarawy, Kumbulla, Mkhitaryan, Smalling, infortunato anche Spinazzola, squalificato Cristante, possibile riposo per Veretout e Pedro. Mayoral fa rifiatare Dzeko. Nel Bologna Palacio davanti, Barrow esterno, Skov Olsen esclude ancora Orsolini. Tra i pali Skorupski.

FIORENTINA-ATALANTA (Domenica ore 20:45)

EYSSERIC CON VLAHOVIC, DIFESA A QUATTRO PER GASP

Iachini insiste con Caceres e Biraghi esterni. Amrabat in mezzo. Eysseric sostituisce Ribery squalificato. Nell’Atalanta possibile 4-3-1-2, con Toloi e Gosens terzini, Malinovskyi trequartista, Muriel e Zapata davanti. Out per Covid Pessina.

BENEVENTO-SASSUOLO (Lunedì ore 20:45)

LETIZIA OK, RIENTRANO MULDUR E LOCATELLI

Inzaghi rilancia Letizia a destra, con Barba a sinistra. Ionita e Caprari sostengono Gaich. Nel Sassuolo possibili rientri di Muldur e Locatelli, dopo lo stop precauzionale. Raspadori davanti, Haraslin e Boga esterni.

