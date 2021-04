Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

CROTONE-UDINESE (Sabato ore 15:00)

BENALI KO, FIDUCIA A LLORENTE

Cosmi perde Benali e rilancia Petriccione in mezzo. Pereira a destra, davanti Messias, Ounas e Simy. Nell'Udinese Pereyra in appoggio a Llorente. Dietro Samir scalza Bonifazi. In mezzo duello tra Arslan e Makengo.

SAMPDORIA-VERONA (Sabato ore 15:00)

JANKTO PIÙ DI DAMSGAARD, CECCHERINI OK

Ranieri ha un dubbio a sinistra: al momento Jankto favorito su Damsgaard. Yoshida centrale, in attacco ancora Gabbiadini e Quagliarella. Nel Verona Ceccherini guida la difesa, Tameze in mezzo, Lasagna ancora centravanti.

SASSUOLO-FIORENTINA (Sabato ore 18:00)

BERARDI E CAPUTO ANCORA OUT, RIENTRA RIBERY

Niente da fare per Berardi e Caputo, qualche chance in piú per Defrel. Dietro Chiriches avanti su Marlon, conferma per Boga e Raspadori. Nella Fiorentina Ribery in coppia con Vlahovic. Caceres e Biraghi sono gli esterni.

CAGLIARI-PARMA (Sabato ore 20:45)

PAVOLETTI FAVORITO SU SIMEONE, OK OSORIO

Vicario in porta, Carboni duella con Walukiewicz dietro. In regia Duncan coadiuvato da Marin e Nainggolan. In attacco Pavoletti leggermente favorito su Cerri e Simeone per far coppia con Joao Pedro. Nel Parma ancora tridente Man, Pellé e Gervinho. Dietro ok Osorio, a destra uno tra Busi e Laurini.

MILAN-GENOA (Domenica ore 12:30)

LEAO DAL 1', CZYBORRA E ZAPPACOSTA OUT

Dalot avanti su Kalulu per fare il terzino a destra. Bennacer in regia, Leao gioca esterni con Rebic punta centrale. Ballardini dovrebbe proporre Zajc e non Rovella in mediana. Ghiglione a sinistra, Destro con Scamacca davanti.

ATALANTA-JUVENTUS (Domenica ore 15:00)

PALOMINO DIETRO, PESSINA GUARITO, CONFERMATO KULUSEVSKI

Gasperini apporta una sola modifica al suo 11. Palomino sostituisce lo squalificato Romero. Ok Malinovskyi e Pasalic. Pessina, guarito dal Covid, inizierá in panchina. Nella Juventus alcuni dubbi: Chiellini avanti su Bonucci, Danilo su Alex Sandro, Rabiot su Arthur, Kulusevski su McKennie.

BOLOGNA-SPEZIA (Domenica ore 15:00)

RIECCO ORSOLINI DALL'INIZIO, PICCOLI INSIDIA NZOLA

Mihajlovic rilancia Orsolini dal 1'. A destra possibile Antov, Palacio prima punta. Nello Spezia Estevez sfida Leo Sena e Pobega per il ruolo di mezz'ala. In attacco Verde, Nzola, Gyasi.

LAZIO-BENEVENTO (Domenica ore 15:00)

DA VALUTARE LEIVA, LAPADULA DAVANTI

Inzaghi rischia di perdere Lucas Leiva, che non si é allenato per un problema muscolare. Pronto Parolo. Caicedo é squalificato, gioca Correa. Marusic ancora nei tre dietro. Nel Benevento Lapadula torna titolare davanti, Caprari insidia Gaich. Potrebbe giocare Caldirola.

TORINO-ROMA (Domenica ore 18:00)

VERDI DAL 1’, TURNOVER GIALLOROSSO

Lyanco, tornato disponibile, mette a rischio la titolaritá di Buongiorno. Singo si candida a destra, in attacco Belotti e Sanabria. Roma da valutare dopo le stanchezze di Coppa. Villar, Reynolds, Carles Perez, Pedro in preallarme.

NAPOLI-INTER (Domenica ore 20:45)

MERET IN PORTA, DARMIAN IN FIDUCIA

Ospina sará fuori circa tre settimane. Gioca Meret in porta. Demme in mezzo, Zielinski recuperato, Osimhen favorito su Mertens. Nell'Inter rientra Perisic, ma a sinistra il favorito é Darmian. Lukaku e Lautaro davanti.

