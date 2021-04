Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Classifiche e risultati

Serie A Clamoroso: Napoli contattato per entrare in Superlega UN' ORA FA

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

VERONA-FIORENTINA (Martedì ore 20:45)

OUT VELOSO E CECCHERINI, AMRABAT CERCA SPAZIO

Juric perde Ceccherini e Veloso. Giocano Gunter e Ilic. Nella Fiorentina ancora Ribery e Vlahovic davanti, Amrabat in vantaggio su Pulgar.

MILAN-SASSUOLO (Mercoledì ore 18:30)

BENNACER STRINGE I DENTI, BERARDI DALL’INIZIO

Il Milan ritrova Ibrahimovic davanti. Rebic a sinistra, Bennacer dovrebbe stringere i denti in mezzo, Kalulu a destra, Romagnoli fa rifiatare Kjaer dietro. Nel Sassuolo Berardi dal 1’, ballottaggio Boga-Defrel. Chiriches avanti su Marlon.

BOLOGNA-TORINO (Mercoledì ore 20:45)

MIHAJLOVIC NON CAMBIA, SINGO NEL TORO

Mihajlovic non intenzionato a fare particolare turnover. Antov insidia Danilo, Dominguez insidia Schouten, dovrebbe giocare ancora Palacio.

CROTONE-SAMPDORIA (Mercoledì ore 20:45)

OK MOLINA, DAL 1’ GABBIADINI-QUAGLIARELLA

Cosmi schiera il suo 11 tipo, recuperando anche Molina, uscito acciaccato dal match con l’Udinese. In attacco Ounas e Simy. Nella Sampdoria Quagliarella e Gabbiadini guidano l’attacco, Jankto a sinistra.

GENOA-BENEVENTO (Mercoledì ore 20:45)

PIÙ PANDEV CHE SCAMACCA, SAU CON LAPADULA

Ballardini non stravolge il suo Genoa. Dovrebbe rientrare Czyborra a sinistra, con Ghiglione a destra. In avanti Pandev e Destro. Nel Benevento Viola dal 1’, Sau seconda punta e Lapadula in vantaggio su Gaich.

JUVENTUS-PARMA (Mercoledì ore 20:45)

OUT CHIESA, KO KUCKA

Pirlo perde Chiesa, che deve riposare dopo il fastidio muscolare accusato a Bergamo. Kulusevski a sinistra, con Dybala e Ronaldo (ristabilito) davanti. Morata verso la panchina. Nel Parma ko Kucka, al suo posto Hernani. In avanti Man, Pellè, Mihaila.

SPEZIA-INTER (Mercoledì ore 20:45)

PICCOLI AVANTI SU NZOLA, SANCHEZ DAL 1’

Italiano ha due dubbi: Pobega o Sena mezz’ala, Piccoli o Nzola davanti. In vantaggio Pobega e Piccoli. Occhio a Farias, che reclama spazio. Nell’Inter Sanchez fa riposare Lautaro. A sinistra duello aperto tra Darmian e Perisic.

UDINESE-CAGLIARI (Mercoledì ore 20:45)

PEREYRA ARRETRA, PAVOLETTI NON SI TOCCA

Gotti arretra Pereyra nel ruolo di De Paul e davanti schiera la coppia Nestorovski-Llorente. Possibile Zeegelaar a sinistra. Nel Cagliari poche variazioni. Pereiro e Cerri iniziano ancora in panchina, davanti Pavoletti e Joao Pedro. Carboni nei tre dietro.

ROMA-ATALANTA (Giovedì ore 18:30)

DZEKO DAL 1’, MALINOVSKYI E NON PESSINA

Fonseca schiera Dzeko davanti, con Pellegrini e Mkhitaryan a supporto. Veretout e Villar in mezzo. Pedro ko. Nell’Atalanta Malinovskyi sostiene la coppia Muriel-Zapata. Pessina leggermente in svantaggio, a meno che Gasperini non torni a quattro dietro: in quel caso fuori Maehle. Ok Romero.

NAPOLI-LAZIO (Giovedì ore 20:45)

MERTENS DALL’INIZIO, RIENTRA LEIVA

Gattuso sceglie Mertens e Politano, fuori Osimhen e Lozano. Nella Lazio rientra in regia Leiva, Fares confermato a sinistra. In attacco Correa e Immobile.

Fantacalcio: i consigli per la 32a giornata di Serie A

Serie A Cairo attacca: "Agnelli Giuda, Marotta si dimetta" 3 ORE FA