Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

GENOA-SPEZIA (Sabato ore 15:00)

ZAPATA PER RADOVANOVIC, NZOLA O PICCOLI?

Ballardini sceglie Zapata al posto dello squalificato Radovanovic. In mezzo al campo Badelj. Davanti favoriti ancora Destro e Pandev. Nello Spezia Estevez avanti su Leo Sena, Pobega invece non é al meglio. In attacco ballotaggio tra Nzola e Piccoli.

PARMA-CROTONE (Sabato ore 18:00)

KUCKA NON RECUPERA, OUNAS OUT

D’Aversa non ritrova Kucka. In avanti ancora Man, Pellè, Gervinho. Nel Crotone out Ounas, davanti Messias e Simy. Cigarini ancora in regia.

SASSUOLO-SAMPDORIA (Sabato ore 20:45)

TRAORÉ E RASPADORI DAL 1’, KEITA INSIDIA GABBIADINI

De Zerbi ha un paio di dubbi: Toljan in vantaggio su Muldur a destra, Traoré su Djuricic sulla trequarti. In avanti Raspadori. Nella Sampdoria gioca torna Yoshida, anche Ekdal é recuperato. In attacco Keita insidia Gabbiadini come partner di Quagliarella.

BENEVENTO-UDINESE (Domenica ore 12:30)

GAICH CON LAPADULA, OKAKA IN FIDUCIA

Inzaghi rilancia Caldirola al posto dell’infortunato Tuia. Viola in regia, in attacco Gaich e Lapadula. Nell’Udinese Becao fa riposare Bonifazi, Walace in mezzo, Pereyra appoggia Okaka.

FIORENTINA-JUVENTUS (Domenica ore 15:00)

AMRABAT PER BONAVENTURA, CHIESA NON CE LA FA

Iachini conferma Caceres dietro, sceglie Amrabat per sostituire Bonaventura squalificato. In avanti Ribery e Vlahovic. Nella Juventus Dybala sta bene e dovrebbe far coppia con Ronaldo. De Ligt in vantaggio su Chiellini, Mckennie su Ramsey.

INTER-VERONA (Domenica ore 15:00)

SENSI A SORPRESA, VELOSO NON CE LA FA

Sensi mezz’ala al posto di Eriksen. È questa la grande sorpresa di Antonio Conte in vista del match contro il Verona. Nell’Hellas Zaccagni e Barak sostengono Lasagna. Tameze-Ilic in mezzo.

CAGLIARI-ROMA (Domenica ore 18:00)

RIENTRA DUNCAN, SMALLING E KUMBULLA IN GRUPPO

Cagliari senza Nainggolan. Al suo posto gioca Duncan, con la conferma di Deiola. Nella Roma in gruppo El Shaarawy, Kumbulla, Smalling e Spinazzola. Almeno uno spezzone per tutti, per acquisire minutaggio in vista dello United. Mayoral in attacco, Carles Perez insidia Mkhitaryan.

ATALANTA-BOLOGNA (Domenica ore 20:45)

RIECCO PESSINA, KO DOMINGUEZ

Gasperini, senza Gosens, torna a quattro dietro con Toloi a destra e Maehle a sinistra. In mezzo riecco Pessina da mezz’ala, davanti Muriel e Zapata. Nel Bologna ko Dominguez, che ha finito il suo campionato. Antov potrebbe far rifiatare uno dei due centrali dietro. Skov Olsen per Orsolini.

TORINO-NAPOLI (Lunedì ore 18:30)

SANABRIA CON BELOTTI, RRAHMANI DIETRO

Nicola sceglie Sanabria come partner di Belotti. Poi lo stesso Torino di Bologna. Fiducia a Singo. Nel Napoli Rrahmani sostituisce lo squalificato Manolas. Torna Demme, in avanti Mertens.

LAZIO-MILAN (Lunedì ore 20:45)

LEIVA NON STA BENE, RIECCO IBRAHIMOVIC ED HERNANDEZ

Inzaghi rinuncia a Leiva, che non é al meglio. In mezzo Cataldi. Caicedo insidia Correa. Nel Milan recuperano Hernandez e Ibrahimovic. Qualche dubbio in piú per Bennacer.

