Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

VERONA-SPEZIA (Sabato 1 maggio ore 15:00)

KALINIC SFIDA LASAGNA, NZOLA TITOLARE

Juric ha un dubbio davanti, dove il recuperato Kalinic insidia Lasagna. Dimarco nei tre dietro, ancora Tameze-Ilic in mezzo. Nello Spezia due ballottaggi: Erlic avanti su Chabot, Estevez su Pobega. Davanti ok Nzola.

CROTONE-INTER (Sabato 1 ore 18:00)

MESSIAS OK, PIÙ PERISIC DI DARMIAN

Cosmi conferma la formazione che ha fatto bene a Parma. Cigarini in regia, Benali mezz’ala, Messias recuperato e la coppia Ounas-Simy davanti. Nell’Inter l’11 tipo con Lautaro e Lukaku davanti. A sinistra Perisic in vantaggio su Darmian.

MILAN-BENEVENTO (Sabato 1 maggio ore 20:45)

IBRA DAL 1’, GAICH CON LAPADULA

Pioli ritrova Ibra e lo lancia dal 1’. Romagnoli scalza Tomori, Bennacer con Kessié in mezzo. Nel Benevento 3-5-2 coperto con Lapadula e Gaich in attacco. Ok Viola in regia.

LAZIO-GENOA (Domenica 2 maggio ore 12:30)

HOEDT DIETRO, SCAMACCA CON DESTRO

Inzaghi sceglie Hoedt per sostituire lo squalificato Acerbi. Lulic a sinistra, Immobile e Correa davanti. Nel Genoa solito 3-5-2 con la coppia Destro-Scamacca in attacco. Zajc dovrebbe giocare dal 1’.

BOLOGNA-FIORENTINA (Domenica 2 maggio ore 15:00)

POLI IN MEDIANA, RIENTRA BONAVENTURA

Lunga la lista degli infortunati in casa Bologna: Dijks, Dominguez, Hickey, Medel, Sansone, Santander, Tomiyasu. In mezzo con Svanberg gioca Poli. Davanti ancora Palacio. Nella Fiorentina rientra dalla squalifica Bonaventura e rischia il posto Castrovilli. Ribery in appoggio a Vlahovic.

NAPOLI-CAGLIARI (Domenica 2 maggio ore 15:00)

OSIMHEN IN VANTAGGIO SU MERTENS, DUNCAN PER MARIN

Gattuso pare intenzionato a preferire Osimhen a Mertens. Ruiz in vantaggio su Bakayoko, nonostante il gol nell’ultima giornata. Manolas con Koulibaly. Nel Cagliari Duncan prende il posto dello squalificato Marin, torna Nainggolan, Pavoletti ancora preferito a Simeone.

SASSUOLO-ATALANTA (Domenica 2 maggio ore 15:00)

DEFREL IN ATTACCO, MURIEL-ZAPATA NON SI TOCCANO

De Zerbi, senza Caputo e Raspadori, sceglie Defrel come punta. Lopez avanti su Obiang e Magnanelli, Berardi-Djuricic-Boga sulla trequarti. Nell’Atalanta consueto 3-4-1-2. Gosens e Hateboer esterni, Malinovskyi rifinisce il duo Muriel-Zapata.

UDINESE-JUVENTUS (Domenica 2 maggio ore 18:00)

PEREYRA APPOGGIA OKAKA, OK CHIESA

Gotti ripropone l’11 che ha funzionato a Benevento. Pereyra avanzato a sostegno di Okaka. Il giovane Braaf indisponibile. Nella Juventus recuperato e disponibile Chiesa. McKennie verso una maglia da titolare, riposa De Ligt (diffidato) in vista del Milan: dietro Bonucci e Chiellini.

SAMPDORIA-ROMA (Domenica 2 maggio ore 20:45)

QUAGLIARELLA CON GABBIADINI, VERETOUT E SPINAZZOLA KO

Ranieri insiste con la coppia Gabbiadini-Quagliarella. Jankto in vantaggio su Damsgaard, Yoshida su Tonelli. Nella Roma tanti rebus. Pau Lopez, Veretout e Spinazzola dovrebbero essere out. Reynolds, Carles Perez, Fazio e Mayoral verso una maglia da titolare.

TORINO-PARMA (Lunedì 3 maggio ore 20:45)

LINETTY O BASELLI? CORNELIUS DAVANTI

Nicola, senza Mandragora e Verdi, sceglie Lukic e Linetty (in vantaggio su Baselli) come mezz’ali. Sanabria con Belotti. Nel Parma 4-3-3: Man e Kucka sono out, prima punta Cornelius, conferma per Mihaila.

