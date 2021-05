Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

SPEZIA-NAPOLI (Sabato ore 15.00)

PICCOLI PER NZOLA, OSIMHEN RECUPERA

Nzola é squalificato: Piccoli in vantaggio su Galabinov per sostituirlo. Ricci in regia, Agudelo e Saponara favoriti su Verde e Gyasi. Nel Napoli Koulibaly ha finito il campionato: dietro Manolas e Rrahmani. Osimhen ha recuperato e gioca dal 1’. Ospina é a disposizione e insidia Meret.

UDINESE-BOLOGNA (Sabato ore 15.00)

OKAKA PRIMA PUNTA, OK DIJKS E SANSONE

Gotti conferma Okaka davanti, con Pereyra a sostegno. Molina e Larsen esterni. Nel Bologna recuperano Dijks e Sansone, ma solo il primo gioca titolare. Vignato e Palacio dal 1’.

INTER-SAMPDORIA (Sabato ore 18.00)

SANCHEZ, RANOCCHIA, GAGLIARDINI DALL’INIZIO, QUAGLIARELLA OK

Conte dá un po’ di spazio a chi ha giocato meno. Dentro D’Ambrosio, Ranocchia, Gagliardini, Sensi, Sanchez. Nella Sampdoria Quagliarella e Gabbiadini davanti, Candreva a destra, Tonelli favorito su Yoshida.

FIORENTINA-LAZIO (Sabato ore 20.45)

RIBERY E CACERES OK, CORREA CON IMMOBILE

Iachini sceglie Caceres come terzo dietro al posto di Martinez Quarta, Pulgar in regia e recupera Ribery, che gioca accanto a Vlahovic. Nella Lazio l’11 delle ultime uscite. Lulic a sinistra, Correa con Immobile.

GENOA-SASSUOLO (Domenica ore 12.30)

SCAMACCA E DESTRO IN ATTACCO, CAPUTO FORSE IN PANCHINA

Ballardini, snza Criscito e Biraschi, sceglie Goldaniga e Ghiglione. In attacco Scamacca e Destro. Nel Sassuolo Caputo ha ripreso ad allenarsi in campo e forse andrá in panchina. Davanti gioca Raspadori, dietro Chiriches, in mezzo Obiang.

BENEVENTO-CAGLIARI (Domenica ore 15.00)

INZAGHI CAMBIA, RIENTRA MARIN

Inzaghi cambia modulo e uomini: 4-3-1-2 con Schiattarella in regia, Viola piú alzato con Caprari e Lapadula di punta. Nel Cagliari rientra Marin in mezzo con Deiola e Nainggolan. In attacco Pavoletti e Joao Pedro.

PARMA-ATALANTA (Domenica ore 15.00)

SOHM DAL 1’, OUT MAEHLE E TOLOI

D’Aversa dovrebbe confermare Bruno Alves e Gagliolo dietro. In mezzo c’é Sohm al posto di Brugman ed Hernani (squalificato). Davanti Cornelius. Nell’Atalanta Zapata sostenuto da Pessina e Malinovskyi. Muriel inizia in panchina. Toloi e Maehle sono ko.

VERONA-TORINO (Domenica ore 15.00)

DUELLO KALINIC-LASAGNA, ZAZA CON BELOTTI

Juric conferma Magnani dietro, sceglie Barak da mediano con Salcedo piú avanti. Lasagna o Kalinic in attacco, duello aperto. Nel Torino Zaza scalza Sanabria. Rientra Verdi, mentre Singo gioca a destra.

ROMA-CROTONE (Domenica ore 18.00)

ANCHE SMALLING E VILLAR KO, RECA E CIGARINI RECUPERATI

Fonseca continua a perdere pezzi: anche Smalling si é fermato in Europa League. Dietro chance per Kumbulla, a sinistra Santon, davanti Mayoral. Nel Crotone Simy e Ounas davanti. Recuperano Reca e Cigarini.

JUVENTUS-MILAN (Domenica ore 20.45)

CHIESA E MORATA OK, DENTRO REBIC E IBRA

Pirlo recupera Chiesa e Morata: entrambi dovrebbero partire titolari. In mezzo Rabiot con Bentancur. Nel Milan Saelemaekers, Çalhanoglu, Rebic appoggiano Ibrahimovic.

