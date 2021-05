Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

NAPOLI-UDINESE (Martedì ore 20:45)

POLITANO DAL 1’, KO ARSLAN

Gattuso conferma la squadra che ha vinto a La Spezia. Politano preferito a Lozano, Osimhen davanti, Demme in mezzo. Nell’Udinese non convocato Arslan. Gioca Makengo in mezzo. Recuperano Becao e Llorente, ma vanno entrambi in panchina.

CAGLIARI-FIORENTINA (Mercoledì ore 18:30)

DAVANTI ANCORA PAVOLETTI, OK RIBERY

Semplici conferma la coppia Pavoletti-Joao Pedro. In mezzo ancora Deiola, dietro Carboni. Nella Fiorentina Ribery è affaticato, ma dovrebbe farcela. Pulgar in regia, Venuti a destra.

ATALANTA-BENEVENTO (Mercoledì ore 20:45)

MURIEL DALL’INIZIO, INSIGNE CON CAPRARI

Gasperini, sempre senza Toloi, sceglie Palomino dietro. Pessina e Muriel dovrebbero iniziare dal 1’. Nel Benevento Lapadula davanti, sostenuto da Insigne e Caprari. Rientra Letizia.

BOLOGNA-GENOA (Mercoledì ore 20:45)

VIGNATO TREQUARTISTA, SCAMACCA DAL 1’

Mihajlovic dá fiducia a Vignato sulla trequarti, mentre Soriano agisce sempre da mediano. Nel Genoa Shomurodov con Scamacca davanti. Zajc mezz’ala.

INTER-ROMA (Mercoledì ore 20:45)

LUKAKU CON SANCHEZ, DZEKO TITOLARE

Conte torna a schierare i titolari. Rientrano De Vrij, Skriniar, Barella e Lukaku. Conferme per Radu e Sanchez. Nella Roma dietro Kumbulla e Mancini, in mezzo rientra Villar, davanti Dzeko in vantaggio su Mayoral.

LAZIO-PARMA (Mercoledì ore 20:45)

KO MILINKOVIC-SAVIC, OK HERNANI E KUCKA

Inzaghi senza Milinkovic e Leiva. Akpa Akpro e Cataldi in mezzo, ancora Correa e Immobile davanti. Nel Parma Hernani e Sohm in mezzo, Kucka davanti. Pellé insidia Cornelius.

SAMPDORIA-SPEZIA (Mercoledì ore 20:45)

QUAGLIARELLA CON KEITA, DENTRO POBEGA E PICCOLI

Ranieri sceglie Keita e Quagliarella davanti, anche se Gabbiadini resta in corsa. Ekdal in mezzo, Yoshida dietro. Nello Spezia Piccoli prima punta, Pobega a centrocampo. Nzola rientra, ma dovrebbe cominciare in panchina. Ricci é squalificato.

SASSUOLO-JUVENTUS (Mercoledì ore 20:45)

BOGA VERSO IL FORFAIT, DYBALA TITOLARE

De Zerbi non recupera Boga e sceglie Traoré nel tridente. Caputo fará uno spezzone a gara in corso. A destra Muldur. Nella Juventus Ronaldo e Dybala davanti. Arthur potrebbe sostituire Bentancur in mezzo, Bonucci scalza Chiellini.

TORINO-MILAN (Mercoledì ore 20:45)

ZAZA E LYANCO DAL 1’, IBRA A RIPOSO

Nicola sceglie Lyanco e Buongiorno al posto di Nkoulou (squalificato) e Izzo (infortunato). In attacco Zaza con Belotti. Nel Milan Rebic prima punta al posto di Ibrahimovic, che é rimasto a riposo. Brahim Diaz trequartista, Castillejo a destra.

CROTONE-VERONA (Giovedì ore 20:45)

RECA KO, KALINIC PRIMA PUNTA

Cosmi conferma la coppia Ounas-Simy, sceglie Petriccione in mezzo e perde Reca (largo Molina). Nel Verona Salcedo e Zaccagni in appoggio a Kalinic. Dietro ok Magnani.

