Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

CAGLIARI-GENOA (Sabato ore 20:45)

CONFERMA PER PAVOLETTI, DESTRO DAL 1’

Semplici non cambia. Pavoletti dovrebbe affiancare ancora Joao Pedro davanti. Nandez e Lykogiannis sulle fasce, la difesa a tre dovrebbe essere composta da Ceppitelli, Godin e Carboni. Mancheranno nel Genoa Criscito, Biraschi e Pellegrini, ma sono improbabili anche i recuperi di Czyborra, Scamacca e Badelj. In regia andrà Rovella, in avanti favoriti Destro e Shomudorov.

CROTONE-FIORENTINA (Sabato ore 20.45)

MESSIAS RECUPERA, OUT MILENKOVIC

Squalificati Golemic e Magallan, infortunato Luperto: dietro giocano Djidji, Marrone e Cuomo. Sulle fasce favoriti Molina e Reca, Messias recupera e va a sostegno di Ounas e Simy. Nella Viola giocano Terracciano, Quarta e Igor, con Venuti e destra e Caceres in panchina. Castrovilli favorito su Amrabat a centrocampo, davanti Vlahovic e Ribery. Ko Milenkovic.

SAMPDORIA-PARMA (Sabato ore 20:45)

QUAGLIARELLA CON GABBIADINI, KUCKA E OSORIO OUT

Ranieri senza Tonelli, Thorsby e Bereszynski. Adrien Silva può recuperare, in avanti dovrebbero iniziare Quagliarella e Gabbiadini. Nel Parma schiera di giovani in campo, da Dierckx in difesa, a Sohm a centrocampo e Brunetta in attacco. Pellé centravanti.

INTER-UDINESE (Domenica ore 15:00)

RANOCCHIA, PINAMONTI E VECINO IN CAMPO, OK OKAKA

Conte lascia spazio a chi ha giocato meno: in campo Ranocchia, D'Ambrosio, Vecino, Sensi e Pinamonti. Nell’Udinese Nuytinck recupera, ma dovrebbe andare in panchina. In avanti Okaka sostenuto da Pereyra, dietro Zeegelaar dovrebbe completare la difesa con Becao e Bonifazi.

ATALANTA-MILAN (Domenica ore 20:45)

MURIEL GIOCA, LEAO PREFERITO A DIAZ

Dietro Djimsiti, Romero e Toloi. In avanti Muriel preferito a Pessina per giocare con Malinovskyi e Zapata. Sulle fasce Hateboer e Gosens. Nel Milan Saelemaekers, Calhanoglu e Leao (in vantaggio rispetto a Diaz) alle spalle di Rebic, con Tomori ancora una volta preferito a Romagnoli in difesa.

BOLOGNA-JUVENTUS (Domenica ore 20:45)

DENTRO BALDURSSON, KULUSEVSKI VERSO LA CONFERMA

Niente da fare per Danilo: giocano Soumaoro e Tomiyasu in mezzo in difesa. In mezzo Baldursson. A destra più Orsolini di Skov Olsen con Vignato trequartista al posto dello squalificato Soriano. Nella Juventus Kulusevski dopo la grande partita nella finale di Coppa Italia potrebbe essere confermato accanto a Ronaldo, con Danilo e Alex Sandro terzini e la coppia di centrali Chiellini-De Ligt. In mezzo più McKennie di Arthur al posto dello squalificato Bentancur.

NAPOLI-VERONA (Domenica ore 20:45)

POLITANO PIÙ DI LOZANO, KALINIC DAVANTI

Non ce la fa Koulibaly. Politano leggermente favorito su Lozano in quello che è il dubbio principale del tecnico Gattuso. Di Lorenzo e Hysaj i terzini, Bakayoko e Ruiz in mezzo. Juric dovrebbe sostituire lo squalificato Barak con Salcedo, favorito su Bessa. In mezzo dovrebbero giocare Ilic e Tameze, con la conferma di Kalinic in attacco. Difesa a tre Ceccherini-Gunter-Dimarco.

SASSUOLO-LAZIO (Domenica ore 20:45)

DUBBIO RASPADORI, MURIQI CON IMMOBILE

Raspadori dovrebbe recuperare, altrimenti spazio a Caputo o Defrel. Muldur e Kyriakopoulos favoriti su Toljan e Rogerio, Lopez e Locatelli in mezzo. Nella Lazio squalificati Luis Alberto, Luiz Felipe e Pereira, oltre agli infortunati Acerbi e Correa. Chance per Parolo da centrale difensivo e per Cataldi a centrocampo. Davanti ancora Muriqi con Immobile.

SPEZIA-ROMA (Domenica ore 20:45)

NZOLA E SAPONARA DAL 1’, GIOCANO PEDRO ED EL SHAARAWY

Italiano in attacco non avrà gli indisponibili Piccoli e Galabinov oltre allo squalificato Farias. In attacco Nzola e Saponara. Nella Roma Pedro, Mkhitaryan e El Shaarawy alle spalle di Dzeko. Darboe confermato in mezzo, terzini Karsdorp e Bruno Peres.

TORINO-BENEVENTO (Domenica ore 20:45)

BELOTTI CON SANABRIA, LAPADULA GIOCA

Nicola schiererà la migliore formazione con Verdi e Rincon favoriti su Baselli e Lukic. Vojvoda a destra, Sanabria e Belotti davanti. Inzaghi non avrà Ionita e Depaoli. A centrocampo Viola favorito su Schiattarella, in avanti dovrebbero giocare Insigne e Improta a sostegno di Lapadula.

