NAPOLI-ATALANTA (Sabato ore 15)

BAKAYOKO SUBITO NELLA MISCHIA, PASALIC IN VANTAGGIO SU MURIEL

Gattuso conferma il 4-2-3-1 con Bakayoko e Ruiz in mezzo, Mertens alle spalle di Osimhen. Out Zielinski, Elmas e Insigne. Nell'Atalanta recupera Toloi, Pasalic affianca Gomez, Zapata davanti.

INTER-MILAN (Sabato ore 18)

KOLAROV E D'AMBROSIO DIETRO, OK IBRA E ROMAGNOLI

Conte sceglie D'Ambrosio e Kolarov dietro, vista l'indisponibilitá di Skriniar e Bastoni (Covid entrambi). Vidal in mezzo, Lu-La davanti. Nel Milan Romagnoli dovrebbe esserci dietro: si é allenato in gruppo. Davanti Ibra, nel tridente sia Diaz che Calhanoglu.

SAMPDORIA-LAZIO (Sabato ore 18)

RAMIREZ CON QUAGLIARELLA, CAICEDO CON CORREA

Keita si é allenato in gruppo, ma verrá lanciato a partita in corso. Gioca Ramirez in appoggio a Quagliarella. Gabbiadini non al meglio. Lazio in emergenza e senza Immobile, Lazzari, Radu, Marusic e Luiz Felipe. Parolo centrale difensivo, chance per Vavro, a destra Patric, davanti Caicedo e Correa.

CROTONE-JUVENTUS (Sabato ore 20:45)

PETRICCIONE E DJIDJI TITOLARI, MORATA CON CHIESA

Stroppa lancia subito i nuovi arrivati Djidji e Petriccione. Molina e Reca esterni, in attacco Simy e Messias. Nella Juventus tante assenze e Dybala non al meglio. Arthur e Bentancur in mezzo (anche se Rabiot é a disposizione), Kulusevski e Chiesa in avanti con Morata.

BOLOGNA-SASSUOLO (Domenica ore 12:30)

KO SKOV OLSEN, BOGA NON ANCORA AL TOP

Mihajlovic perde anche Skov Olsen: gioca Orsolini. In mezzo Schouten e Svanberg. Nel Sassuolo dietro dovrebbe giocare Ayhan. Muldur e Toljan esterni, Defrel confermato con i soliti davanti. Boga non è ancora pronto e inizierà in panchina.

SPEZIA-FIORENTINA (Domenica ore 15)

NZOLA SI CANDIDA, OUT GALABINOV, RIECCO PEZZELLA

Italiano, senza Galabinov, potrebbe lanciare Nzola, suo pupillo in B. Pobega in mediana, Chabot dietro. Nella Fiorentina torna Pezzella al centro della difesa. Lirola a destra (Callejon non sta ancora bene), Kouamé si gioca una maglia con Vlahovic.

TORINO-CAGLIARI (Domenica ore 15)

BONAZZOLI CON BELOTTI, OUNAS INSIDIA SOTTIL

Giampaolo sceglie Vojvoda a destra, Verdi sulla trequarti e Bonazzoli, appena arrivato, con Belotti. Nel Cagliari 11 molto simile a quello di Bergamo pre sosta. Solo Ounas insidia Sottil.

UDINESE-PARMA (Domenica ore 18)

PEREYRA MEZZ'ALA, INGLESE OUT

Gotti potrebbe scegliere Makengo come regista. Pereyra e De Paul mezz'ali, Lasagna con Okaka. Deulofeu forse in panchina. Nel Parma out quattro positivi al Covid, tra cui Inglese. Cyprien in mediana, Osorio dietro. Gervinho di punta.

ROMA-BENEVENTO (Domenica ore 20:45)

SMALLING GIOCA, IAGO E CAPRARI CON LAPADULA

Fonseca schiera subito Smalling titolare nella difesa a tre. Kumbulla in svantaggio rispetto a Ibanez, che dovrebbe giocare a sinistra. Pedro e Mkhitaryan a supporto di Dzeko. Nel Benevento Ionita e Dabo mezz'ali, Iago Falque e Caprari ai lati di Lapadula.

VERONA-GENOA (Domenica ore 20:45)

KALINIC INIZIA IN PANCHINA, GIOCA CECCHERINI, ECCO SHOMURODOV

Juric si porta Kalinic in panchina (non ancora pronto) e dá fiducia a Favilli. Ilic per Veloso, emergenza dietro, Ceccherini gioca subito. Nel Genoa si contano i presenti. Pandev e Shomurodov davanti, Badelj in regia, Bani al centro della difesa.

