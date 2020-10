Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

SASSUOLO-TORINO (Stasera ore 20:45)

OCCHIO A MAXIME LOPEZ, RIENTRA BREMER

De Zerbi con un solo dubbio: il ruolo di trequartista. Defrel non è al top, Boga parte dalla panchina ed entrerà a gara in corso per mettere minuti nelle gambe, Haraslin non ha ancora convinto. E allora occhio a Maxime Lopez, che si candida per una maglia nel trio con Djuricic e Berardi. Nel Torino Bremer riprende il suo posto al centro della difesa. Verdi e Bonazzoli favoriti per giocare con Belotti.

ATALANTA-SAMPDORIA (Sabato ore 15:00)

DENTRO LAMMERS E ILICIC, CANDREVA KO

Dopo la Champions e in vista del turno di coppa della prossima settimana, qualche cambiamento per Gasperini. Dentro Sutalo, Djmsiti, Pasalic, Mojica, Ilicic e Lammers. Mentre Malinovskyi ha un problema all'addome e non dovrebbe recuperare. Nella Samp ko Candreva: dirotta Thorsby a destra, con Adrien Silva in mezzo. Keita inizia ancora in panchina, favorito Ramirez. Fuori causa Gabbiadini.

GENOA-INTER (Sabato ore 18:00)

PANDEV DALL'INIZIO, LAUTARO E BROZOVIC DAL 1'

Maran ha recuperato quasi tutti gli ex positivi Covid. Non porterà troppe modifiche al suo 11, però, dando tempo a chi ha ricominciato ad allenarsi da poco di ritrovare la forma. Davanti ancora Pandev e Shomurodov. Nell'Inter qualche cambio in ottica Champions. Brozovic e Lautaro dovrebbero partire titolari. Nainggolan insidia Vidal. Sanchez preoccupa, Sensi sta meglio e dovrebbe andare quantomeno in panchina.

LAZIO-BOLOGNA (Sabato ore 20:45)

MURIQI CON IMMOBILE, DE SILVESTRI OK

Inzaghi deve dosare le energie dei suoi. In campo Marusic, Akpa Akpro e Muriqi. Lazzari é recuperato ma potrebbe essere preservato per la Champions. Nel Bologna solito 11. Ce la fa anche De Silvestri, che ha recuperato dalla botta al ginocchio. Palacio prima punta.

CAGLIARI-CROTONE (Domenica ore 12:30)

DUBBIO GODIN, CONFERMA PER MESSIAS

Di Francesco ha solo un dubbio dietro. Godin é affaticato e ci proverà fino all'ultimo, ma se dà forfait è pronto Klavan. Davanti i soliti, incluso Sottil. Nel Crotone stesso 3-5-2 visto contro la Juventus Messias fa coppia con Simy, Molina e Vulic mezz'ali.

BENEVENTO-NAPOLI (Domenica ore 15:00)

INZAGHI PUNTA SULL'EX MAGGIO, MANOLAS E MARIO RUI TITOLARI

Inzaghi nel derby campano conferma il suo Benevento con un cambio: l'ex Maggio a destra, Letizia a sinistra. Iago Falque in vantaggio su Insigne. Nel Napoli Ospina in porta, Manolas in difesa, Mario Rui a sinistra e occhio a Petagna, che insidia Osimhen.

PARMA-SPEZIA (Domenica ore 15:00)

OK CORNELIUS, RISCHIA GERVINHO, NIENTE DA FARE PER GALABINOV

Liverani lancia Cyprien in regia. Ancora tanti gli assenti per Covid. Kucka dietro a Karamoh e Cornelius, che é recuperato e dovrebbe scalzare Gervinho. Nello Spezia Provedel in porta, fiducia in Deiola e Acampora, tridente Verde, Nzola, Gyasi, visto che Galabinov resta ancora ai box.

FIORENTINA-UDINESE (Domenica ore 18:00)

CALLEJON TITOLARE, OKAKA CON LASAGNA

Iachini non stravolge la Fiorentina. Callejon a destra dal 1', Biraghi a sinistra, davanti stavolta è in vantaggio Kouamé su Vlahovic e Cutrone. Nell'Udinese stesso 11 che ha battuto il Parma. Deulofeu e Pussetto iniziano in panchina, giocano Lasagna e Okaka.

JUVENTUS-VERONA (Domenica ore 20:45)

DEMIRAL E DYBALA TITOLARI, KALINIC DALL'INIZIO, BARAK GUARITO

Pirlo con qualche dubbio, anche in vista della super sfida di Champions. Demiral titolare dietro, Arthur in mezzo, Frabotta a sinistra e Ramsey che dovrebbe appoggiare Morata e Dybala, favorito per dare un po' di riposo a Kulusevski. Squalificato Chiesa. Nel Verona conferma per Ilic e Vieira. Barak (tampone negativo) e Tameze sostengono Kalinic.

MILAN-ROMA (Lunedì ore 20:45)

BRAHIM DIAZ RIMPIAZZA CALHANOGLU, NIENTE DA FARE PER SMALLING

Pioli con le idee chiare. Miglior Milan possibile. Bennacer in regia, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao dietro a Ibra. Nella Roma fiducia a Ibanez, Mancini fuori per Covid, tocca a Smalling. Pedro gioca, Dzeko davanti.

