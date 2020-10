Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

Serie A Maradona: "Regalo? Vorrei fine pandemia e Scudetto al Napoli" 2 ORE FA

CROTONE-ATALANTA (Sabato ore 15.00)

PETRICCIONE IN MEZZO, L'ORA DI MIRANCHUK

Stroppa, senza Cigarini, sceglie Petriccione. Poi lo stesso Crotone visto a Cagliari, con Benali mezz'ala e la coppia Messia-Simy davanti. Nell'Atalanta tanto turnover in ottica Liverpool. Dentro Sutalo, Mojica, Muriel e Miranchuk. De Roon ko, potrebbe esserci spazio per Pessina.

INTER-PARMA (Sabato ore 18.00)

LUKAKU KO, CHANCE PER ERIKSEN, OK CORNELIUS

Conte senza Lukaku ha un dubbio: puntare sul doppio trequartista con Eriksen e Barella alle spalle di Lautaro o inserire Pinamonti. In vantaggio il danese. Rientra Gagliardini in mediana. Nel Parma Cyprien in regia e coppia Cornelius-Karamoh davanti. Bruno Alves ok.

BOLOGNA-CAGLIARI (Sabato ore 20.45)

BARROW DALL'INIZIO, CONFERMA PER SOTTIL

Mihajlovic perde anche Santander per tre mesi. Rispetto alla squadra dell'Olimpico c'é Barrow nell'11 iniziale (Sansone in panchina). Nel Cagliari tutto confermato: 4-2-3-1 con Sottil titolare.

UDINESE-MILAN (Domenica ore 12.30)

DEULOFEU SI CANDIDA, OK IBRA E LEAO

Gotti medita all'inserimento di Deulofeu (molto bene in Coppa Italia) dal 1' accanto a Lasagna. Nel Milan Leao in vantaggio sy Rebic (recuperato pienamente) e Ibra solito riferimento offensivo. In porta ancora Tatarusanu.

SPEZIA-JUVENTUS (Domenica ore 15.00)

NZOLA IN AVANTI, ATTESA PER TAMPONE RONALDO

Italiano conferma il suo 4-3-3. Pobega mezz'ala, tridente Agudelo-Nzola-Gyasi. Nella Juventus potrebbe riposare Bonucci. Frabotta si candida a sinistra, Arthur in mediana, attesa per il tampone di Ronaldo. Se ok potrebbe riposare Dybala. Ok Chiellini, che peró potrebbe essere risparmiato per la gara di Champions.

TORINO-LAZIO (Domenica ore 15.00)

LINETTY IN FORTE DUBBIO, ATTESI I TAMPONI PER IMMOBILE E LUIS ALBERTO

Giampaolo ha due dubbi: Lyanco in vantaggio su Bremer dietro, Ansaldi come mezz'ala, visto che Linetty é ko e difficilmente ci sarà. Verdi davanti con Belotti. Nella Lazio attesi i tamponi per tutto il gruppo. Immobile, Luis Alberto e Leiva tra gli altri aspettano di capire la positività o meno.

NAPOLI-SASSUOLO (Domenica ore 18.00)

INSIGNE KO, RIECCO ZIELINSKI, RASPADORI CONFERMATO

Gattuso perde ancora Insigne, tormentato da problemi muscolari. Gioca Politano. Zielinski potrebbe ritrovare spazio in mediana. Nel Sassuolo Raspadori favorito come trequartista, Obiang in mezzo al campo. Boga ancora dalla panchina.

ROMA-FIORENTINA (Domenica ore 18.00)

OK SMALLING, PEZZELLA SI É OPERATO

Fonseca recupera Smalling, che ha giocato in Europa League e ha bisogno di altro minutaggio.Pedro e Mkhitaryan dietro a Dzeko. Nella Fiorentina Pezzella out fino a dopo la sosta. Gioca Martinez Quarta. Kouamé e Ribery in vantaggio su Callejon e Vlahovic.

SAMPDORIA-GENOA (Domenica ore 20.45)

RAMIREZ IN PARTENZA, MA GIOCA, PANDEV CON SCAMACCA

Ranieri punta sul suo consolidato 4-4-2, dove Jankto e Damsgaard sono gli esterni. Candreva recuperato, ma non ancora al top. Davanti Ramirez, anche se ormai molto vicino al Gremio, e Quagliarella. Nel Genoa 3-5-2 con la conferma di Rovella e il lancio di Scamacca accanto a Pandev.

VERONA-BENEVENTO (Domenica ore 20.45)

KALINIC TITOLARE, INSIGNE E CAPRARI CON LAPADULA

Juric conferma Kalinic titolare, con Zaccagni e Barak alle spalle. Colley resta in ballottaggio. Nel Benevento ancora tridente Caprari-Lapadula-Insigne. Sempre out Barba.

Fantacalcio: i consigli per la 6a giornata di Serie A

Serie A Verona-Benevento: probabili formazioni e statistiche 2 ORE FA