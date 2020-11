Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

Crotone-Lazio (Sabato ore 15.00)

BENALI VERSO IL FORFAIT, MILINKOVIC OUT

Stroppa senza Benali sceglie Petriccione come mezzala. Davanti ancora Simy e Messias. Golemic sostituisce lo squalificato Luperto. Nella Lazio Milinkovic-Savic positivo al Covid, mentre Immobile potrebbe esserci. Giocano lui e Correa. Lazzari e Fares esterni.

Spezia-Atalanta (Sabatore ore 18.00)

CHABOT E VERDE OUT, RIENTRANO GOSENS E DE ROON

Italiano senza Chabot dietro (gioca Erlic) e Verde davanti (Agudelo nel tridente). Confermato il centrocampo Maggiore-Ricci-Pobega. Nell’Atalanta rientrano Palomino, Gosens e De Roon. Miranchuk titolare, Malinovskyi positivo al Covid.

Juventus-Cagliari (Sabato ore 20.45)

CHIESA NON CE LA FA, RIECCO DE LIGT, OUNAS DALL’INIZIO

Pirlo sceglie ancora Kulusevski con Morata e Ronaldo. Ballottaggio tra Arthur e Bentancur in mezzo. Conferma per Frabotta a sinistra. Bonucci e Chiesa out, dietro riecco De Ligt. Nel Cagliari solito 4-2-3-1 con Ounas preferito a Sottil. Lykogiannis potrebbe non farcela, nel caso pronto Pisacane.

Fiorentina-Benevento (Domenica ore 12.30)

PRANDELLI COL 4-3-3, IAGO FALQUE NON ANCORA PRONTO

La Fiorentina cambia. Prandelli punta su un 4-3-3 con Lirola e Biraghi terzini, Pulgar in regia e Vlahovic prima punta. Kouamé esterno, Callejon é guarito dal Covid ma non é al top. Benevento con Lapadula stanco dal viaggio intercontinentale (occhio a Moncini). Iago Falque non sta bene, favorito Insigne.

Inter-Torino (Domenica ore 15.00)

GAGLIARDINI CI PROVA, BONAZZOLI FAVORITO SU VERDI

Brozovic e Kolarov con il Covid. In mezzo Conte prova a recuperare Gagliardini. Da valutare Lautaro e Vidal, che torneranno dal Sudamerica solo giovedi. Piú Darmian di Hakimi. Nel Torino Giampaolo conferma assetto e uomini. Lyanco e Bremer dietro, Lukic sulla trequarti, Bonazzoli favorito per affiancare Belotti. Ok Zaza, almeno per la panchina.

Roma-Parma (Domenica ore 15.00)

DZEKO CON IL COVID, SMALLING IN FORTE DUBBIO, OUT CORNELIUS

Fonseca deve fare i conti con le assenza di Dzeko (Covid), Kumbulla e Pellegrini. Possibile 4-3-3 con Diawara in mezzo e Mayoral davanti. Nel Parma Cyprien verso una maglia da titolare. In attacco Gervinho e Inglese. Ancora fuori Cornelius.

Sampdoria-Bologna (Domenica ore 15.00)

COLLEY E REGINI DIETRO, HICKEY NON RECUPERA

Ranieri senza Augello e Tonelli squalificati: giocano Colley e Regini. Davanti ancora Ramirez con Quagliarella. Gabbiadini in panchina, Keita non recupera. Nel Bologna Hickey non ce la fa: ancora Denswil a sinistra. Palacio davanti, Barrow largo.

Verona-Sassuolo (Domenica ore 15.00)

LAZOVIC CON IL COVID, OK VELOSO E DJURICIC

Verona un po’ in emergenza. Rientrano Cetin e Veloso, ma é out Lazovic (Covid) e non recupera Faraoni. A destra possibile adattamento di Colley. Davanti ancora Barak, Zaccagni e Kalinic. Nel Sassuolo ok Djuricic, dietro Marlon favorito su Chiriches. In attacco Caputo dovrebbe farcela.

Udinese-Genoa (Domenica ore 18.00)

IN DUBBIO PEREYRA, OK ZAPATA E PANDEV

Gotti deve trovare un sostituto di Pereyra: favorito Makengo. Davanti lotta a tre tra Deulofeu, Pussetto e Lasagna per la maglia da partner di Okaka. Nel Genoa ristabilito Zapata, favorito su Goldaniga. Pandev in attacco con Scamacca. Ko Pjaca.

Napoli-Milan (Domenica ore 20.45)

BAKAYOKO A RISCHIO, OUT OSIMHEN, REBIC AVANTI SU LEAO

Gattuso alle prese con qualche problemino di troppo. Bakayoko in dubbio, pronto Demme. Zielinski mezz’ala, Mertens prima punta al posto dell’infortunato Osimhen. In porta Meret, guaio muscolare per Ospina. Nel Milan Castillejo e Rebic gli esterni, Ibra davanti. Ok Romagnoli.

