Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

SASSUOLO-INTER (Sabato ore 15:00)

CAPUTO OUT, DARMIAN E PERISIC ESTERNI

De Zerbi ha pochi dubbi. Caputo non recupera, dovrebbe partire titolare Raspadori. Berardi-Djuricic-Boga sulla trequarti. Nell'Inter D'Ambrosio, Darmian e Perisic favoriti su Skriniar, Hakimi e Young. Davanti Lukaku e Lautaro.

BENEVENTO-JUVENTUS (Sabato ore 18:00)

FIDUCIA A IMPROTA, MORATA E CHIESA DALL'INIZIO

Inzaghi tiene ancora fuori Caprari, dando fiducia a Improta, a segno a Firenze. Barba confermato a sinistra, Letizia ko. Nella Juventus Bonucci al massimo in panchina. Dentro Kulusevski, Chiesa, Rabiot e Morata. Escluso Dybala.

ATALANTA-VERONA (Sabato ore 20:45)

OUT PASALIC E GOSENS, KALINIC NON CE LA FA

Gasperini é senza Pasalic, Gosens e Malinovskyi. Davanti coppia Muriel-Zapata, tenuti fuori in Champions. A sinistra Mojica. Nel Verona Kalinic stará fuori almeno due settimane. Gioca Di Carmine davanti, mentre aperto il ballottaggio tra Veloso e Ilic in mezzo.

LAZIO-UDINESE (Domenica ore 12:30)

RIECCO MILINKOVIC, DEULOFEU SI CANDIDA

Inzaghi ritrova Milinkovic-Savic, negativo al Covid e fa riposare Parolo. Davanti ancora Immobile e Correa, entrambi in ottima forma. In porta torna Strakosha. Nell'Udinese Deulofeu é recuperato e insidia Pussetto. Mandragora dovrebbe iniziare in panchina. Ok Pereyra.

BOLOGNA-CROTONE (Domenica ore 15:00)

PALACIO DAL 1', NON RECUPERA CIGARINI

Mihajlovic non cambia e schiera l'11 che ha vinto a Genova. Palacio davanti, Barrow largo. Nel Crotone non ce la fa Cigarini, gioca ancora Petriccione. In attacco i soliti Messias e Simy.

MILAN-FIORENTINA (Domenica ore 15:00)

DIAZ DALL'INIZIO, RIENTRANO CALLEJON E RIBERY

Il Milan senza Ibrahimovic punta su Rebic prima punta. Diaz in vantaggio su Hauge come esterno d'attacco. Nella Fiorentina 4-2-3-1 con il rientro di Callejon e Ribery. Vlahovic fa la prima punta, Pulgar in regia.

CAGLIARI-SPEZIA (Domenica ore 18:00)

SENZA SIMEONE TOCCA A PAVOLETTI, OK AGUDELO

Nel Cagliari Di Francesco punta su Pavoletti, vista l'assenza di Simeone per Covid. Sottil favorito su Ounas. Nello Spezia Erlic e Terzi coppia centrale, Pobega mezz'ala, Agudelo in vantaggio su Farias.

NAPOLI-ROMA (Domenica ore 20:45)

DEMME PER BAKAYOKO, OK MANCINI, SMALLING, IBANEZ

Al posto dello squalificato Bakayoko ballottaggio tra Demme e Zielinksi, con il primo favorito. Mertens prima punta. Nella Roma rientra la difesa titolare composta da Mancini, Smalling, Ibanez. Dzeko, guarito dal Covid, sará titolare.

TORINO-SAMPDORIA (Lunedí ore 18:30)

OK BELOTTI CON ZAZA, QUAGLIARELLA CE LA FA

Giampaolo recupera Belotti e lo schiera in coppia con Zaza. Ansaldi a sinistra. Sampdoria col 4-4-2 in cui rientra Augello, in cui gli esterni sono Candreva e Jankto. Quagliarella davanti con Ramirez.

GENOA-PARMA (Lunedí ore 20:45)

SCAMACCA INAMOVIBILE, CORNELIUS INSIDIA INGLESE

Maran con il solito 3-5-2. Zapata in vantaggio su Goldaniga, Badelj in regia, Pandev in coppia con Scamacca. Nel Parma 4-3-1-2: Osorio dietro, Cyprien in mezzo, Kucka dietro a Gervinho e uno tra Cornelius e Inglese. Ballottaggio aperto.

