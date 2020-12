Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Classifiche e risultati

Serie A Lazio-Napoli: probabili formazioni e statistiche 3 ORE FA

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

FIORENTINA-VERONA (Sabato ore 15:00)

AMRABAT O PULGAR? KO DI CARMINE

Prandelli ha un dubbio in mezzo, dove Amrabat, Pulgar e Bonaventura si giocano due maglie. Confermati Ribery e Vlahovic davanti. Nel Verona Ilic in vantaggio su Veloso, davanti Colley e Salcedo per sostituire Barak (squalificato) e Di Carmine (ko come annunciato da Juric).

SAMPDORIA-CROTONE (Sabato ore 18:00)

RAMIREZ SI CANDIDA, IN MEZZO EDUARDO

Da monitorare in casa Samp la situazione Candreva, che potrebbe essere nuovamente escluso. Damsgaard e Ramirez favoriti per una maglia da titotlare. Dietro ok Yoshida. Nel Crotone Magallan in lotta con Cuomo, Eduardo mezz'ala, Messias davanti.

PARMA-JUVENTUS (Sabato ore 20:45)

OSORIO NON SI TOCCA, OCCHIO A DYBALA

Liverani schiera un Parma piú prudente. Dietro il pilastro è Osorio, accanto a Bruno Alves. Kucka appoggia Gervinho e Cornelius davanti. Nella Juventus diversi cambi. Dentro Alex Sandro, Rabiot e anche Dybala, che é favorito come partner di Ronaldo.

TORINO-BOLOGNA (Domenica ore 12:30)

LUKIC APPOGGIA BELOTTI, CONFERME PER PAZ E DOMINGUEZ

Si ferma Ansaldi nel Torino. Giampaolo varia qualcosina. Dentro Izzo, Rodriguez, mentre Lukic appoggia Belotti. Mihajlovic conferma Paz e Dominguez. Vignato sempre sulla trequarti, Palacio di punta.

BENEVENTO-GENOA (Domenica ore 15:00)

IAGO FALQUE TITOLARE, DESTRO CONFERMATO

Inzaghi schiera Dabo al posto di Schiattarella squalificato, mentre inserisce Iago Falque nel tridente. Nel Genoa Destro confermato in coppia con Shomurodov. Rovella in mezzo, duello tra Pellegrini e Criscito a sinistra.

CAGLIARI-UDINESE (Domenica ore 15:00)

RITORNA GODIN, BONIFAZI OK

Walukiewicz preoccupa Di Francesco: se non recupera gioca Klavan. Godin invece é ormai ristabilito e giocherá, cosí come Nandez e Simeone. Nell'Udinese Deulofeu con Pussetto davanti, Larsen a destra, Bonifazi dietro.

INTER-SPEZIA (Domenica ore 15:00)

DUBBIO BROZOVIC, DENTRO SENSI, ERLIC NELLO SPEZIA

Conte sceglie D'Ambrosio dietro, Hakimi a destra e Sensi mezz'ala. Lukaku e Lautaro davanti. Nello Spezia Erlic per Chabot, Maggiore favorito su Pobega, Farias con Nzola e Gyasi.

SASSUOLO-MILAN (Domenica ore 15:00)

CAPUTO OK, IN MEZZO OBIANG, OK THEO HERNANDEZ

De Zerbi, senza Locatelli, sceglie Obiang in mezzo. Davanti ok Caputo, che parte titolare. Nel Milan rientra Hernandez, confermato Kalulu in mezzo, Bennacer e Kjaer non recuperano. Ibra oggi si è allenato col gruppo e potrebbe figurare tra i convocati e accomodarsi almeno in panchina. Occhio ad Hauge.

ATALANTA-ROMA (Domenica ore 18:00)

TOLOI OK, GOMEZ DAL 1', PEDRO GIOCA

Gasperini rilancia Gomez e Toloi. Zapata davanti, Muriel inizia in panchina. Nella Roma squadra al completo. Pedro stavolta gioca. Due ballottaggi: Dzeko-Mayoral e Mancini-Kumbulla.

LAZIO-NAPOLI (Domenica ore 20:45)

SEMPRE OUT ACERBI, MERTENS NE AVRÁ PER 20 GIORNI CIRCA

Inzaghi, senza Acerbi, punta su Hoedt. Anche Lucas Leiva non ce la fa, dovrebbe giocare Parolo. Nel Napoli, privo di Insigne e Mertens (il belga si rivedrá solo nel 2021), punta su Politano e Petagna. Fabian Ruiz favorito in mediana.

Fantacalcio: i consigli per la 13a giornata di Serie A

Serie A Atalanta-Roma: probabili formazioni e statistiche 3 ORE FA