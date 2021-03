Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

LAZIO-CROTONE (Venerdì ore 15:00)

NIENTE DA FARE PER LAZZARI, OUNAS CON SIMY

Inzaghi non recupera Lazzari. Giocano Lulic e Fares. Correa con Immobile. Nel Crotone conferma del tridente Ounas-Simy-Messias. In mezzo ok Molina.

ATALANTA-SPEZIA (Venerdì ore 20:45)

DUVAN IN DUBBIO, VERDE CONFERMATO

Gasperini valuta Zapata (ermetico il tecnico in conferenza), che resta in dubbio, considerando anche il prossimo impegno in Champions. Muriel e Ilicic giocano. Nello Spezia Maggiore ed Estevez le mezz’ali, Gyasi e Verde gli esterni. In attacco dovrebbe esserci Nzola.

SASSUOLO-VERONA (Sabato ore 15:00)

BOGA IN GRUPPO, FIDUCIA A LASAGNA

De Zerbi ritrova Boga e probabilmente gli concederá uno spezzone nel finale. In avanti giocano Berardi, Djuricic, Defrel e Caputo. Muldur favorito su Toljan. Nel Verona Lasagna prima punta, in mezzo duello tra Ilic e Veloso.

BENEVENTO-FIORENTINA (Sabato ore 18:00)

GAICH DAL 1’, OK RIBERY

Inzaghi sceglie ancora Gaich davanti, mentre in difesa si va verso la difesa a tre composta da Tuia, Glik e Barba. Nella Fiorentina Ribery con Vlahovic. A rischio forfait Castrovilli, Amrabat, Kouamé.

GENOA-UDINESE (Sabato ore 20:45)

SCAMACCA DAVANTI, LLORENTE NON SI TOCCA

Ballardini sceglie Goldaniga e Scamacca per sostituire gli squalificati Destro e Masiello. Zappacosta gioca. Nell’Udinese non recupera Deulofeu. In avanti ancora Pereyra e Llorente. Molina confermatissimo a destra.

BOLOGNA-SAMPDORIA (Domenica ore 12:30)

OK TOMIYASU, GABBIADINI SI CANDIDA

Mihajlovic recupera Tomiyasu e Dijks. Skov Olsen e Dominguez favoriti su Svanberg e Orsolini. Barrow davanti. Nella Sampdoria Gabbiadini possibile partner di Quagliarella. Dietro gioca Yoshida.

PARMA-ROMA (Domenica ore 15:00)

RECUPERATI CONTI E CORNELIUS, RISCHIA MAYORAL

D’Aversa schiera Karamoh e Gervinho con Cornelius, recuperato. Anche Conti gioca. Osorio sostituisce Bani, Grassi lo squalificato Kucka. Nella Roma rischia Mayoral: o Dzeko dal 1’, o Mkhitaryan “falso nueve”. Chance per Pedro, dietro ok Ibanez e Kumbulla.

TORINO-INTER (Domenica ore 15:00)

SANABRIA DALL’INIZIO, BELOTTI NEGATIVO, VIDAL OUT UN MESE

Nkoulou e Singo gli unici ancora positivi in casa Torino. Izzo ok dietro, Belotti negativo e quindi convocabile, in mezzo si rivede Baselli, davanti Sanabria con Zaza. Conte perde Vidal per un mese: gioca Eriksen. Poi solita Inter con Lautaro e Lukaku.

CAGLIARI-JUVENTUS (Domenica ore 18:00)

SIMEONE E ZAPPA DAL 1’, GIOCA DE LIGT, DEMIRAL KO

Semplici sostituisce gli squalificati Lykogiannis e Pavoletti con Zappa e Simeone. Va Nandez a sinistra. Nella Juventus Demiral ko: stará fuori almeno due settimane. Dietro giocano De Ligt e Bonucci, in mezzo ok Arthur. Davanti Morata e Ronaldo.

MILAN-NAPOLI (Domenica ore 20:45)

DA VALUTARE CALHANOGLU, BALLOTTAGGIO MERTENS-OSIMHEN

Pioli dovrá valutare le condizioni di diversi giocatori dopo l’Europa League. In dubbio Calhanoglu e Rebic. Nel Napoli Manolas si gioca una maglia con Rrhamani. A sinistra Hysaj, davanti Mertens favorito su Osimhen.

