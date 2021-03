Gran Galà del calcio, con l'Associazione calciatori italiani che ha dato i premi alla stagione 2019-2020. Come prevedibile, la squadra dell'anno è stata l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che è riuscita a centrare la seconda Cristiano Ronaldo. Nonostante il portoghese non abbia vinto la classifica marcatori (Juventus e per la personalità mostrata in campo. Anche per quest'anno non è mancato il, con l'Associazione calciatori italiani che ha dato i premi alla stagione 2019-2020. Come prevedibile, la squadra dell'anno è stata l'di Gian Piero Gasperini che è riuscita a centrare la seconda qualificazione in Champions consecutiva nonostante - appunto - l'impegno europeo che avrebbe potuto dare non pochi problemi ai bergamaschi non abituati a tali palcoscenici. Il premio al miglior calciatore dell'anno, invece, è stato assegnato a. Nonostante il portoghese non abbia vinto la classifica marcatori ( l'ha conquistata Immobile ) della Serie A, è stato votato dai suoi colleghi come migliore giocatore della passata stagione per quanto fatto con lae per la personalità mostrata in campo.

Le parole di Cristiano Ronaldo

Abbiamo vinto il campionato. All'inizio giocare negli stadi vuoti era difficile, ma l'obiettivo era vincere e lo abbiamo fatto. Ci è mancata la Champions, ma il calcio è così. Voglio ringraziare i compagni, senza di loro non sarebbe stato possibile. Grazie ai giocatori che hanno votato per me. Sono contento e fortunato. La persistenza, la fiducia, il lavoro, la passione, sono tutti segreti per continuare a giocare. Questo è un aspetto importante. Mi sento motivato e questo deve esserci ogni anno, altrimenti non riesci a vincere a 34, 35, 36 anni. Non lo fai se non sei motivato e non hai disciplina. [Le parole di ringraziamento di Cristiano Ronaldo]

Donnarumma è il miglior portiere della stagione (l'estremo difensore rossonero Gasperini il miglior allenatore. Premio anche per il miglior arbitro (Daniele Orsato di Schio) e spazio anche al calcio femminile con il premio a Cristiana Girelli (Juventus) come migliore calciatrice dell'anno. è il miglior portiere della stagione (l'estremo difensore rossonero ha da poco superato il traguardo delle 200 presenze in Serie A - record alla sua età), mentreil miglior allenatore. Premio anche per il miglior arbitro (di Schio) e spazio anche al calcio femminile con il premio a(Juventus) come migliore calciatrice dell'anno.

Ecco anche la top 11 della stagione 2019-2020: G.Donnarumma; Gosens, de Vrij, Bonucci, Theo Hernández; Barella, Luis Alberto, Papu Gomez; Dybala, Immobile, Cristiano Ronaldo. All. Gian Piero Gasperini

