e la Juventus, il matrimonio calcistico più chiacchierato di queste ultime settimane . Il suo futuro sarà ancora a Torino oppure a fine stagione l’asso portoghese svestirà il bianconero e porterà il suo talento in qualche altro campionato? Paratici e Pirlo a più riprese sono stati chiari riguardo alla permanenza di CR7 alla Juventus anche nella prossima annata e a far propendere per questa idea c’è anche il modo in cui il club campione d’Italia ha voluto celebrare l’ennesimo traguardo di marcature raggiunto dal marziano di Madeira, i 770 gol in carriera fra i professionisti.