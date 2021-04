Dopo il ko interno contro il Sassuolo , ildeve subito rispondere per non perdere il posto nelle prime quattro di campionato ( guarda la classifica ). Non sarà facile in casa della, ma Pioli vuole vedere una reazione dai suoi per lanciare la volata Champions . Ancora fuori Ibrahimovic che verrà sostituito dache torna titolare, mentre Leão partirà dalla panchina. Dal 1' anche Tomori nonostante i dubbi della vigilia. Nella Lazio davanti c'è il solito Immobile, accompagnato da Correa.