La sconfitta per 3-1 contro la Juventus a San Siro non ha affatto ridimensionato le ambizioni del Milan di Stefano Pioli che ha dimostrato per l'ennesima volta di essere una squadra organizzata, tenace e capace di giocare un calcio piacevole. È chiaro, tuttavia, che i rossoneri hanno bisogno di recuperare al più presto i giocatori indisponibili che, tra infortuni e positività al Covid-19 , hanno costretto il tecnico a schierare una formazione in totale emergenza contro i bianconeri. Il punto interrogativo principale riguarda naturalmente le condizioni di Zlatan Ibrahimovic : lo svedese, che ha giocato la sua ultima partita lo scorso 22 novembre contro il Napoli, sta contando i giorni che lo separano dal suo ritorno in campo.

Nell'allenamento successivo al big match contro la Juve, Ibrahimovic ha lavorato ancora a parte. Un suo recupero in tempo per la sfida di sabato sera al Meazza contro il Torino, quindi, appare difficile: del resto lo stesso Pioli, nel post partita, ha fatto chiaramente capire che l'impegno contro i granata dell'ex Giampaolo è troppo ravvicinato per sperare di riavere Ibra arruolabile. Calendario alla mano, quindi, l'ipotesi più verosimile vuole lo svedese in campo per Cagliari-Milan, sfida valida per la 18esima giornata di Serie A in programma lunedì 18 gennaio alla Sardegna Arena con calcio d'inizio alle 20.45. Proprio contro i sardi, un anno fa, Ibrahimovic segnò il suo primo gol dopo essere tornato al Milan durante il mercato di riparazione.