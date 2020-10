Anche i calciatori hanno un cuore, fortunatamente. E' il caso di Rafael, portiere entrato in campo per lo Spezia nel secondo tempo del match con l'Udinese dopo l'infortunio del titolare Zoet e assoluto protagonista della partita: una serie di grande parate, soprattutto quella su Kevin Lasagna, e anche un assist al bacio per il secondo gol di Galabinov arricchiscono il suo personale tabelllino. E poi la commozione al momento dell'intervista di fine partita, in qualità di man of the match Sky.