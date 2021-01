Calcio

Rino Gattuso presenta Juventus-Napoli: "Supercoppa? Non partiamo battuti, ce la giocheremo"

SERIE A - Rino Gattuso, allenatore del Napoli, non poteva auspicarsi una vittoria migliore di un 6-0 alla Fiorentina per approcciare la finale di Supercoppa Italiana contro la Juve: "Giochiamo contro una squadra di mentalità, la loro storia lo dice. Da nove anni vincono in Italia, hanno fatto finali di Champions e sappiamo che possono avere qualcosa più di noi, ma ce la giocheremo con rispetto".

