Ci sarebbero due positivi al Covid-19 nel gruppo squadra della Roma. Lo riferisce Sky Sport secondo cui i soggetti interessati non sarebbero calciatori. L'intero gruppo giallorosso, quindi, dovrebbe andare in bolla come previsto dal protocollo sanitario. La notizia è filtrata a poche ore dal calcio d'inizio del match contro lo Spezia valido per la 19esima giornata di Serie A: la partita, sempre secondo quanto riportato da Sky, dovrebbe disputarsi regolarmente.

Slittano nel frattempo le visite mediche di Stephan El Shaarawy. L'attaccante classe 1992, che nella giornata di venerdì era atterrato nella capitale per firmare il nuovo contratto che lo legherà ai giallorossi per i prossimi 2 anni e mezzo, è risultato positivo al tampone cui si è sottoposto dopo essere rientrato da Dubai dove si era recato per seguire un programma personalizzato di allenamento. I controlli medici di rito erano fissati per oggi (sabato) presso la clinica romana di Villa Stuart, ma sono stati posticipati in attesa che il giocatore si negativizzi.