" Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo fiducia. Il campionato è lungo, stiamo iniziando, ma la squadra sta iniziando bene. Ora abbiamo molte partite in pochi giorni e dobbiamo gestire, ma sono fiducioso. Abbiamo controllato anche senza possesso palla, non ci sono state molte situazioni pericolose vicino la nostra porta ".

" Abbiamo preso un gol per sfortuna, e oltre al rigore la squadra è stata equilibrata. Ma io l'ho detto tempo fa, chi pensa che la Serie A sia un campionato difensivo questa giornata prova che invece qui si gioca un calcio offensivo. Penso che sia una cosa positiva per l'immagine del calcio italiano ".

" Non so se Smalling sarà pronto, ma abbiamo difensori molto forti come Kumbulla, Ibanez e Mancini. E io ho totale fiducia in loro ".

"Siamo ancora un po' inesperti e lo paghiamo. Avere questa mentalità in un campo così difficile però è quello che voglio. Poi qui 99 volte su 100 la perdi, quindi preferisco giocarmela. Se vogliamo salvarci dovremo avere questo spirito. Il risultato è bugiardo, ma io mi tengo la prestazione. Per una neopromossa giocare una partita del genere è una grande soddisfazione. Il rigore del 3-2? Il portiere dice che ha preso la palla, io non capisco solo perché non la vanno a rivedere. Se prende la palla per me finisce lì, cosa deve fare il portiere?".