La Roma ha vinto entrambi i precedenti contro il Benevento in Serie A: 4-0 in trasferta nel settembre 2017 e 5-2 all’Olimpico nel febbraio 2018. Inoltre solo la Lazio (11 gol) ha segnato più reti della Roma (nove) contro i campani nel massimo campionato.

La Roma ha segnato in tutte le ultime 50 gare contro formazioni neopromosse in Serie A, 117 reti nel periodo (2.3 di media a match) - già striscia record nella storia del massimo campionato.

La Roma ha vinto 1-0 l’ultimo match di campionato contro l’Udinese; con Paulo Fonseca non ha mai registrato due clean sheet di fila in Serie A.

Il Benevento arriva dal successo per 1-0 in campionato contro il Bologna, solo una volta in precedenza in Serie A ha ottenuto due successi di fila: tra dicembre 2017 e gennaio 2018 con Roberto De Zerbi alla guida.