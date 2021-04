Roma-Bologna, match della 30a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Olimpico di Roma si è concluso col punteggio di 1-0 grazie alla rete di Borja Mayoral sul finale di primo tempo. Gara equilibrata e poco spettacolare, anche per l'ampio turnover deciso da Fonseca in vista della gara di ritorno di Europa League contro l'Ajax. Emiliani imprecisi negli ultimi 20 metri e con il solito problema offensivo, capitolini che salgono a 54 punti, a cinque lunghezze di distanza dalla zona Champions.

Il tabellino di Roma-Bologna 1-0

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Reynolds (Dal 76' Karsdorp), Villar, Diawara (Dal 68' Veretout), Bruno Peres; Carles Perez (Dal 76' Pellegrini), Pedro (Dal 68' Mkhitaryan); Borja Mayoral (Dal 84' Pastore). All. Fonseca

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (Dal 60' Antov), Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten (Dal 77' Dominguez), Svanberg (Dal 69' Juwara); Skov Olsen (Dal 60' Orsolini), Soriano, Barrow (Dal 60' Sansone); Palacio. All. Mihajlovic

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Gol: 44' Mayoral (R)

Ammoniti: Pedro, De Silvestri, Villar, Pellegrini

Borja Mayoral difende palla dall'attacco di Schouten - Roma-Bologna Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 4 momenti chiave

20' - INCREDIBILE OCCASIONE PER IL BOLOGNA. Corner di Barrow, SORIANO sul secondo palo al volo. MIRANTE in qualche modo respinge.

21' - ANCORA BOLOGNA. Cross basso di Barrow sul secondo palo e tiro di Danilo, che era rimasto in proiezione offensiva. Piatto fuori di poco.

44' - MAYORAL! GOL! 1-0 Roma! Lancio lungo da dietro, Danilo disturbato da Mayoral non trova bene il pallone e lo sfiora, lo spagnolo si invola, supera Skorupski e deposita in rete.

74' Sbaglia in disimpegno SCHOUTEN, palla che arriva a BRUNO PERES, che scarica il destro. Vola SKORUPSKI a respingere.

La statistica chiave

Sono ben 14 le reti di Borja Mayoral in questa stagione, sette di queste sono arrivate in campionato.

MVP

Gianluca MANCINI - Capitano, guida, sicuro, attento, lucido. Molto bene.

Fantacalcio

PROMOSSO - Antonio MIRANTE - Bravo in uscita, reattivo su Soriano e Barrow nel primo tempo.

BOCCIATO - Andreas SKOV OLSEN - A destra, viene marcato attentamente da Fazio e Peres. Atteggiamento un po' deludente, sempre a testa bassa.

