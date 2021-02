Nel momento più delicato della stagione, Edin Dzeko deve fermarsi per un problema muscolare. Dopo che nelle scorse settimane ha tenuto banco la polemica con Paulo Fonseca per la fascia da capitano, passata al braccio di Lorenzo Pellegrini, e il suo ruolo nella Roma: il centravanti bosniaco è costretto a restare fermo ai box per un problema all’adduttore sinistro che lo terrà ai box per almeno due settimane. Il bosniaco non salterà dunque solamente il big match di domenica contro il Milan ma verosimilmente anche i prossimi due match di campionato contro la Fiorentina e il Genoa e la sfida d’andata di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. La speranza a questo punto è quello di riavere il numero 9 giallorosso per la sfida a Kiev contro gli ucraini in cui Pellegrini e compagni si giocheranno, verosimilmente, la qualificazione ai quarti di finale.