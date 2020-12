Nonostante un roboante 5-1 in trasferta contro il Bologna che ha proiettato la Roma verso i piani della Serie A, il pomeriggio giallorosso è stato macchiato da un doppio episodio negativo. Bryan Cristante, ex giocatore dell'Atalanta, schierato ancora una volta come centrale di difesa ha causato l'autorete del momentaneo 1-3 e poco dopo aver infilato la palla nella propria porta si è lasciato andare un'espressione blasfema. Nulla di fatto sul momento, ma nella giornata di oggi il Giudice Sportivo ha rivisto le immagini e ha deciso per una squalifica ai danni del numero 4 giallorosso.