Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Kumbulla, Fazio, Ibanez; Reynolds, Cristante, Pellegrini, Santon; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca

Squalificati: Mancini

Indisponibili: Villar, Calafiori, El Shaarawy, Diawara, Perez, Veretout, Spinazzola, Pau Lopez, Zaniolo, Smalling

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Pereira, Messias, Cigarini, Benali, Molina; Simy, Ounas. All. Cosmi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Di Carmine

Statistiche Opta

La Roma ha vinto tutte le cinque partite di Serie A giocate contro il Crotone, subendo una sola rete – solo contro i giallorossi e contro il Napoli (6/6) i rossoblù hanno perso tutte le gare disputate in Serie A.

Il Crotone non ha segnato nemmeno un gol in trasferta contro la Roma in Serie A (in due precedenti); oltre ai giallorossi, solamente contro Juventus (tre partite) e Palermo (una) i calabresi sono ancora a secco di reti fuori casa nella competizione.

La Roma ha vinto solamente una delle ultime otto partite di campionato (2N, 5P): nello stesso periodo solo Parma (quattro), Verona (quattro) e Crotone (tre) hanno ottenuto meno punti dei giallorossi (cinque).

La Roma ha perso due delle ultime cinque partite casalinghe di campionato (2V, 1N), tante sconfitte quante nelle 21 precedenti (14V, 5N).

Solo il 29% dei gol della Roma sono arrivati nel girone di ritorno (17 su 58), la percentuale peggiore in questo campionato – quella giallorossa è inoltre la squadra che ha segnato meno gol nelle prime 15 partite di questo girone rispetto a quanto fatto nelle prime 15 dell’andata (-15: 32 all’andata, 17 nel ritorno).

Tra le nove squadre con 18 o meno punti dopo 34 giornate nell’era dei tre punti a vittoria, nessuna aveva segnato più di 32 gol (Pescara 2016/17), mentre il Crotone ne ha realizzati 42.

La Roma ha ottenuto 37 punti nel girone di andata e finora 18 nel girone di ritorno: non dovesse ottenere almeno sei punti nelle ultime quattro partite di campionato, sarebbe la propria peggior differenza tra prima e seconda parte di stagione nell’era dei tre punti a vittoria (19 punti per ora, record negativo attuale è 13 nel 2003/04).

Il Crotone ha la peggior difesa sia nel primo tempo (41 gol subiti) che nel secondo (44, come lo Spezia), ma è la squadra che in percentuale concede meno reti nei 15 minuti iniziali di gara (7%: 6/85) – la Roma ha invece segnato 10 reti nello stesso intervallo temporale, meno solamente della Lazio (12).

La prima delle due marcature multiple dell’attaccante della Roma Borja Mayoral in Serie A è arrivata nella gara di andata contro il Crotone.

Simy è a quota 19 reti in questo campionato con la maglia del Crotone: l’unico giocatore di una squadra retrocessa sul campo a fine stagione capace di raggiungere 20 reti è stato Igor Protti nel 1995/96 con il Bari (24 gol) – si aggiungono David Trezeguet nel 2005/06 (23 con Juventus) e Lorenzo Bettini nel 1954/55 (20 con l’Udinese).

