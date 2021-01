Calcio

Roma, Fonseca: "Abbiamo perso, ma gli obiettivi non cambiano"

Il tecnico giallorosso recita il mea culpa per l'atteggiamento: "Sui gol è colpa nostra, non si può lasciare spazio a una squadra che poi si chiude come la Lazio".

