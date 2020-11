Vigilia del big match del San Paolo, la Roma di Paulo Fonseca è pronta a sfidare il Napoli di Gattuso per centrare la sesta vittoria consecutiva e il dodicesimo risultato utile consecutivo in questa stagione. Il tecnico portoghese questo pomeriggio è intervenuto in conferenza stampa per presentare la grande sfida contro i partenopei: "Dzeko giocherà, è pronto. Mancini e Ibanez si sono allenati oggi e hanno possibilità di giocare". Sono passate otto giornate di campionato e manca un padrone. Chi vince domani può essere un'alternativa a Inter e Juve per lo Scudetto? "Siamo all'inizio della stagione, dobbiamo aspettare più giornate per una valutazione. Non ho dubbi che Juve e Inter lotteranno fino alla fine per vincere lo Scudetto. Poi ci sono sei-sette squadre che sono in un buon momento che possono arrivare alle prime due", spiega Fonseca.