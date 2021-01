"Quando tornerò a utilizzare Dzeko in gruppo? Capisco la vostra curiosità ma non voglio parlare di questo adesso, vediamo la prossima settimana. Penso alla partita. In questi giorni ci sono state tante speculazioni, non voglio contribuire ad alimentarle". In conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Verona all'Olimpico, il tecnico della Roma Paulo Fonseca commenta così gli ultimi sviluppi di mercato e le voci sull'attaccante bosniaco, finito al centro di una trattativa per uno scambio con Sanchez poi sfumato. "Se il caso Dzeko ha destabilizzato il gruppo? La partita con lo Spezia dice tutto in questo senso", dice Fonseca riferendosi al successo per 4-3 in extremis della scorsa settimana sui liguri.