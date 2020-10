"Come dico sempre Juve e Inter sono le favorite al titolo e non credo questo sia cambiato. Poi ci sono le altre squadre e la Roma vuole fare meglio dello scorso anno".

"Smalling? Non ha fatto tutta la partita con il CSKA, vediamo domani se sarà pronto o no. Per la rotazione in difesa decido partita dopo partita, già ho deciso i tre difensori che giocheranno domani".