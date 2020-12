"Farò due o tre cambi, non di più. Non voglio cambiare molto in questo momento in cui la squadra sta bene. Questa è una partita diversa, contro un avversario diverso, molto forte fisicamente nei duelli individuali. Non abbiamo molto tempo per pensare, vediamo. Sceglierò in funzione della strategia e della partita". Alla vigilia di Atalanta-Roma il tecnico giallorosso Paulo Fonseca parla delle ambizioni della squadra giallorosa, terza in classifica dopo il successo per 3-1 sul Torino di giovedì, e annuncia turnover in vista della sfida contro i bergamaschi di Gasperini.