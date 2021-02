"Faccio l'allenatore e questa domanda non è per me. Il presidente ha una grande voglia di fare uno stadio per la città e i tifosi". Così, in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Milan all'Olimpico, il tecnico della Roma Paulo Fonseca risponde a chi gli chiede un commento sulla rinuncia al progetto del nuovo stadio a Tor di Valle. L'allenatore portoghese taglia corto sulle voci che lo vorrebbero nel mirino del Benfica: "Sono focalizzato solo sulla Roma e sul presente, non penso al futuro".