Furto a casa di Paulo Fonseca. L'allenatore della Roma è stato derubato di tre Rolex per un valore complessivo di 100mila euro. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre mentre nessuno era presente nell'appartamento. Fonseca stava infatti dirigendo l'allenamento della squadra al centro sportivo Fulvio Bernardini mentre sua moglie Katerina era fuori per acquisti insieme al figlio Martin. I ladri sarebbero entrati da una porta-finestra, danneggiando prima la recinzione del giardino e disinserendo l'allarme. Il tecnico giallorosso si sarebbe accorto del furto sabato, sporgendo denuncia al commissariato di polizia di Monteverde. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica ma un primo esame non avrebbe rivelato tracce di impronte o elementi identificativi.