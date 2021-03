Roma-Genoa, sfida valida per la ventiseiesima giornata della Serie A 2020/21 , si giocherà allo stadio Olimpico di Roma domenica 7 marzo con fischio d'inizio alle ore 12.30. La squadra di Fonseca affronta quella di Ballardini. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral. All. Fonseca

Squalificati: Kumbulla

Indisponibili: Calafiori, Dzeko, Ibanez, Santon, Veretout, Zaniolo

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov. All. Ballardini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lu. Pellegrini, Rovella

Statistiche Opta

La Roma è imbattuta nelle ultime 13 sfide di Serie A contro il Genoa (10V, 3N): tra le squadre attualmente in Serie A, contro nessuna i giallorossi hanno una striscia aperta di imbattibilità più lunga.

Dopo una serie di 13 successi interni consecutivi in Serie A contro il Genoa, la Roma ha pareggiato nell’incontro più recente: i giallorossi non rimangono due gare casalinghe senza successi contro i rossoblù dagli anni ’40.

La Roma ha segnato esattamente tre reti in tutti e tre i precedenti in Serie A contro il Genoa sotto la gestione di Paulo Fonseca: nove gol.

La Roma ha perso l’ultima gara interna di Serie A, dopo una serie di 12 vittorie e quattro pareggi: i giallorossi non perdono due sfide casalinghe di fila in campionato da gennaio 2020.

In tutte le ultime otto occasioni in cui la Roma ha conquistato almeno 47 punti dopo 25 gare stagionali di Serie A ha terminato il campionato nelle prime tre posizioni.

Il Genoa non ha subito gol in tre delle ultime quattro trasferte di Serie A, tante clean sheet quante nelle precedenti 21 gare esterne.

In questo campionato la Roma è la squadra con la più alta differenza di punti (27) tra quelli conquistati contro squadre nella metà bassa della classifica (37) e quelli guadagnati contro squadre della metà alta (10).

Questa sarà la 13ª partita del Genoa con Davide Ballardini in panchina in questo campionato – l’attuale tecnico rossoblù raggiungerà quindi Rolando Maran; ha già quattro successi in più (5 v 1) e ha mantenuto una media punti più che tripla rispetto al predecessore (1,67 v 0,54).

L’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy, che ha esordito in Serie A con la maglia del Genoa, ha realizzato quattro reti contro la sua ex squadra, inclusa una nella sfida più recente, nel maggio 2019 al Ferraris: solamente contro Chievo (sette) e Udinese (cinque) ha fatto meglio.

L’attaccante del Genoa Mattia Destro ha giocato 57 partite e segnato 24 gol con la maglia della Roma in Serie A; contro i giallorossi ha realizzato due reti nelle prime tre sfide nel massimo campionato, rimanendo poi a secco nelle successive sei.

