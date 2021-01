La situazione in casa Roma continua a far discutere su due fronti: la vicenda del team manager Gianluca Gombar, ostracizzato dopo l'ormai celebre "sesto cambio" in Roma-Spezia che è costato al club giallorosso la sconfitta a tavolino in Coppa Italia e il caso Dzeko, con l'attaccante ormai ai margini del progetto di Fonseca, escluso dalla "rinvincita" di campionato contro gli uomini di Italiano e vicino ad un'altra esclusione nel prossimo weekend. Ma andiamo con ordine.

Verso il reintegro dell'ex team manager

Secondo il Corriere dello Sport, è probabile che tra qualche settimana Gombar venga reintegrato in società con un altro ruolo, non esposto, forse a Roma Cares. Il ritorno in giallorosso avverrà senza clamori, senza nessuna ufficializzazione, ma è un segnale che gli alti vertici tengano conto dell'opinione del gruppo squadra che si è stretto intorno al dirigente fin dai primi momenti.

Dzeko dovrà scusarsi con Fonseca

Nella partita dello scandalo, Roma-Spezia di Coppa Italia, Dzeko ha insultato Fonseca davanti a tutti negli spogliatoi con parole pesanti. Sarebbe questo il motivo della decisione da parte del portoghese di mettere il bomber fuori rosa e di non consentirgli di allenarsi con i compagni a Trigoria. Provvedimento confermato anche giovedì, a tre giorni dal posticipo contro l'Hellas Verona. Fonseca ha dalla sua parte tutta la squadra (tranne Fazio e Juan Jesus) e, sempre secondo il Corriere dello Sport, avrebbe spiegato a Pellegrini, che sta cercando di ricomporre la frattura nello spogliatoio, che c’è un solo modo per reintegrare l'attaccante bosniaco: deve chiedere scusa al tecnico davanti ai compagni. Il centrocampista ha parlato anche con lo stesso Dzeko, del quale è amico. Non solo a Trigoria, ma andando anche a casa sua. I due abitano vicini, a Casal Palocco. L'unica nota positiva al centro sportivo giallorosso è il rientro in gruppo di Mkhitaryan dopo i fastidi muscolari.

Fonseca: "I sei cambi? Le regole cambiano ogni anno"

