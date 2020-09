Le pagelle della Roma

Antonio MIRANTE 6 - Gli calciano in porta seriamente per due volte e per due volte deve raccogliere il pallone in fondo alla rete. Senza colpe.

Gianluca MANCINI 6 - Concede poco all'avversario di turno, anche se si fa saltare con troppa facilità da Ronaldo in occasione del rigore.

Roger IBAÑEZ 6 - Forse non perfetto, ma in netto miglioramento. Comanda bene la difesa e sbaglia poco.

Marash KUMBULLA 6,5 - Dimostra di poter dire la sua anche nella grande squadra. Sicuro, attento, con poche titubanze.

Davide SANTON 6 - Buona prestazione. Limita le incusioni di Cuadrado e se la cava bene anche col pallone tra i piedi, servendo a Dzeko la palla del possibile 3-1 (dal 68' Bruno PERES 5 - Entra e si fa subito sovrastare da Cristiano Ronaldo. Non bene nemmeno con i piedi)

Lorenzo PELLEGRINI 5,5 - Non gioca una brutta partita nel ruolo di centrocampista centrale, ma pesa il fallo di mano che consente alla Juve di trovare il primo pareggio (dal 72' Amadou DIAWARA 6 - Preciso nella circolazione del pallone)

Jordan VERETOUT 7,5 - Dinamico nelle due fasi e mortale quando può calciare a rete, sia dal dischetto che su azione: sue le due reti che illudono la Roma.

Leonardo SPINAZZOLA 6,5 - Come al solito vivacissimo con le sue incursioni sulla sinistra. Dalla sua parte nascono alcune delle iniziative più interessanti della Roma.

PEDRO 6 - Si propone, partecipa alla manovra, è brillante, anche se in fin dei conti poco concreto. Tra le linee provoca più di un affanno alla Juventus.

Henrikh MKHITARYAN 7 - Sfiora un gol da antologia, serve a Veretout il cioccolatino del 2-1, è in gran forma e si vede. Uomo imprescindibile del reparto offensivo giallorosso.

Edin DZEKO 5,5 - Come sempre preziosissimo nelle sponde e nelle aperture per i compagni, ma sulla sua coscienza non possono non pesare i due errori sotto porta sul punteggio di 2-1.

All. Paulo FONSECA 6 - Ha il merito di imporre un'ottima organizzazione alla propria squadra, ma nel finale non trova il modo, anche con i cambi, di sfruttare la superiorità numerica.

Roma-Juventus, l'esultanza di Veretout Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 7 - Decisivo con due interventi miracolosi su Mkhitaryan e Dzeko. E rischia pure di respingere il rigore di Veretout.

DANILO 7 - Bello il duello con Spinazzola. E bravo lui a non crollare contro le iniziative dell'avversario. Quando si spinge in avanti porge a Ronaldo la dolcissima palla del 2-2.

Leonardo BONUCCI 5,5 - Scherzato da Mkhitaryan, che poi non supera Szczesny, e poi fuori posizione nell'azione del 2-1. Serata poco fortunata.

Giorgio CHIELLINI 6 - La sfanga con l'esperienza, anche se, come tanti compagni, questa sera fatica anche lui.

Juan CUADRADO 5 - La fascia sinistra non è il suo terreno di caccia. Tante le amnesie, evidenti gli impacci.

Dejan KULUSEVSKI 6,5 - Conferma ancora una volta di essere un talento potenzialmente enorme. Mostra lampi di classe pura nonostante parta da una posizione più arretrata del solito (dall'85' Gianluca FRABOTTA s.v.)

Adrien RABIOT 4,5 - In difficoltà e protagonista in negativo negli episodi chiave: col braccio troppo largo regala un rigore alla Roma e poi lascia la Juventus in 10 uomini.

Weston MCKENNIE 5 - Tanta voglia, poca qualità in mezzo al campo. Diversamente da domenica scorsa, non brilla (dal 58' ARTHUR 6 - Porta più palleggio alla manovra bianconera)

Aaron RAMSEY 5 - Piuttosto anonimo. Pochi guizzi, pochi lampi per cui valga la pena essere ricordato. Non a caso non completa la partita (dal 68' Rodrigo BENTANCUR 6 - Come Arthur, porta palleggio e maggior ordine)

Alvaro MORATA 5 - Non esattamente l'esordio dei sogni. Gira a vuoto senza trovare mai l'intesa con Cristiano Ronaldo e viene tolto da Pirlo prima del quarto d'ora della ripresa (dal 58' Douglas COSTA 6 - Segnali di vita. Avvia l'azione che porta al secondo pareggio)

Cristiano RONALDO 7,5 - Diciamocelo chiaramente: senza di lui, la Juventus avrebbe difficoltà enormi. Rigore procurato e segnato, poi anche la doppietta. Il solito fuoriclasse.

All. Andrea PIRLO 5,5 - Viene salvato da Cristiano Ronaldo. Per il resto, serata così così. Schiera troppi uomini fuori posizione e i risultati si vedono.

