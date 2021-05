Probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Bruno Perez; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Calafiori, Diawara, Pau Lopez, Smalling, Spinazzola, Veretout, Zaniolo

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Milinkovic-Savic

La Roma non vince da quattro Derby contro la Lazio in Serie A (2N, 2P) e non ne registra di più di fila senza successi nella competizione dal 1998 (una serie di otto).

La Lazio ha vinto 3-0 la gara d'andata; i biancocelesti potrebbero vincere due Derby di fila in campionato per la prima volta dal 2012 e infilare due clean sheet consecutivi per la prima volta dalla stagione 2006/07.

La Roma ha perso soltanto due delle ultime 22 partite interne di Serie A contro la Lazio, collezionando ben 12 successi nel parziale (8N).

Nelle ultime sei giornate di campionato soltanto Parma (sei) e Benevento (cinque) hanno subito più sconfitte della Roma in Serie A: quattro ko, un pareggio e una vittoria nel parziale per i giallorossi.

La Roma ha perso soltanto due delle ultime 22 partite interne di Serie A (vs Milan e Napoli), tenendo la porta inviolata in otto delle 16 più recenti.

Nelle ultime 10 giornate di campionato nessuna squadra ha vinto più partite della Lazio: otto successi (e due ko) per i biancocelesti nel parziale, gli stessi di Inter, Atalanta e Napoli.

Solo il Crotone (zero) ha segnato meno gol con calciatori subentrati dalla panchina in questo campionato della Roma (due); la Lazio invece è una delle due squadre (insieme al Sassuolo) che conta meno reti con nuovi acquisti in questa Serie A.

Dopo aver segnato un gol in entrambi i primi due derby contro la Lazio in campionato, Edin Dzeko, della Roma, ha realizzato una sola rete nelle successive nove sfide contro i biancocelesti in Serie A.

Ciro Immobile ha segnato 150 gol con la Lazio in tutte le competizioni: dal suo esordio con i biancocelesti (2016/17) solo Lewandowski, Messi, Ronaldo, Kane e Mbappe hanno fatto meglio tra chi milita nei top-5 campionati.

Ciro Immobile ha realizzato quattro gol con la Lazio nel derby contro la Roma in campionato; soltanto Silvio Piola (sei) e Tommaso Rocchi (cinque) ne hanno segnati di più in Serie A con la maglia biancoceleste contro i giallorossi.

