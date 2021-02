Un successo che pesa! Risposta emotiva della squadra di Pioli, che si riprende dalla sconfitta nel derby e batte in trasferta i capitolini. Roma-Milan, match della 24a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Olimpico di Roma si è concluso col punteggio di 1-2. A segno Kessié su rigore nel primo tempo, poi pareggio momentaneo di Veretout e rete della vittoria di Rebic nella ripresa. Con questa vittoria la formazione rossonera di Pioli sale a quota 52 punti, a quattro lunghezze di distanza dall'Inter capolista. La Roma rimane al quinto posto a quota 44.

9' - ANNULLATO UN GOL A IBRA! Villar perde palla in uscita, Kessie recupera e lancia Rebic, che é troppo altruista: serve Ibra che segna, in fuorigioco peró.

41' - RIGORE PER IL MILAN! Guida riguarda il fallo al monitor. Ammonito Fazio per proteste. Ha pestato Calabria.

IL MIGLIORE - Ante REBIC - I suoi movimenti danno fastidio alla difesa della Roma. Vivace e intraprendente, ha sulla coscienza un errore concettuale a tu per tu con Pau Lopez: lì si tira, non si cerca l'assist per Ibrahimovic. Ma è l'unica macchia di una grande prova: straordinario il diagonale che vale l'1-2. Esce per infortunio a metà ripresa.