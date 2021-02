Roma-Milan, posticipo della 24esima giornata di Serie A, è una partita che mette in palio punti fondamentali per entrambe le squadre. Dopo il successo dell'Inter sul Genoa nel pomeriggio, i rossoneri di Stefano Pioli sono secondi a -7 dai nerazzurri e devono guardarsi le spalle. I giallorossi di Paulo Fonseca, in caso di successo, conquisterebbero il terzo posto solitario scavalcando in un colpo solo Juventus e Atalanta. Nelle ultime 3 stagioni il bilancio dei confronti tra Roma e Milan è in perfetta parità: lo scorso anno furono i giallorossi a vincere 2-1 (gol decisivo di Zaniolo), nel 2018-19 il match terminò 1-1 (reti di Piatek e di nuovo Zaniolo), mentre nel 2017-18 si è registrato l'ultimo successo del Diavolo (0-2 con reti di Cutrone e Calabria). La partita di andata a San Siro si chiuse con un pirotecnico 3-3.