Dopo l'importante vittoria per 3-1 a Crotone, che ha permesso alla Roma di salire al terzo posto in classifica, per il club giallorosso è arrivata un'altra bella notizia nella serata del 6 gennaio. Morgan De Sanctis, direttore sportivo, ricoverato da sabato sera al Policlinico Gemelli dopo un brutto incidente stradale su via Cristoforo Colombo, è vigile è cosciente.