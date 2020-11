La Roma non si ferma più. Altra vittoria, altro balzo in avanti in classifica. Contro il Parma, reduce da tre pareggi di fila tra cui quello contro l'Inter a San Siro, non c'è partita: gara già risolta in un tempo da Borja Mayoral e da Mkhitaryan, i due grandi protagonisti di un successo netto e rotondo. Lo spagnolo rimpiazza nel migliore dei modi Dzeko e segna una volta nel 3-0 finale, mentre l'armeno firma la doppietta che chiude i discorsi già prima dell'intervallo. Ma in generale è tutta la banda Fonseca, dopo un avvio tutto sommato equilibrato, a girare a mille. Quinta vittoria nelle ultime 6 uscite in Serie A, quarta di fila contando anche l'Europa League. E il rimpianto del ko a tavolino di Verona sempre vivo. Tutt'altri pensieri per Liverani, fermo a una sola vittoria. Tempi grigi.