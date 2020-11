Tutto troppo facile per la Roma, che ha la meglio in un solo tempo del Parma, imponendosi con un netto 3-0. I grandi protagonisti del match dell'Olimpico sono Borja Mayoral e Mkhitaryan, autori rispettivamente di un gol e di una doppietta. Tutti promossi gli uomini di Fonseca, tutti bocciati quelli di Liverani. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle della Roma

Serie A Pazza Inter: 4-2 in rimonta sul Torino. Vola il Sassuolo UN' ORA FA

Antonio MIRANTE 6 - Bravo nel primo tempo in un'uscita fuori area su Gervinho, comunque in offside. Deve sporcare i guanti solo su un tiro centrale di Karamoh.

Roger IBANEZ 6,5 - Fonseca lo trasferisce sul centro-destra per tenere a bada Gervinho. Missione compiuta fino a quando un guaio muscolare lo toglie di mezzo (dal 53' Juan JESUS 6 - Ha vita facilissima)

Bryan CRISTANTE 6,5 - Torna a fare il difensore centrale per dare una mano a Fonseca in una situazione d'emergenza. E lo fa bene, non sbagliando quasi nulla.

Gianluca MANCINI 6,5 - Bene anche lui. Parte sul centro-sinistra, chiude dalla parte opposta. Sempre rischiando poco o nulla.

Rick KARSDORP 7 - Rinato. Tanta corsa, tanta applicazione, tanti cross al bacio. Su uno di questi Mkhitaryan non deve fare altro che appoggiare il pallone in rete.

Gonzalo VILLAR 7 - Conferma di avere personalità e prende in mano le redini del centrocampo. Si fa dar palla, si inserisce, scambia coi compagni. Molto positivo anche lui (dall'80' Amadou DIAWARA s.v.)

Jordan VERETOUT 6,5 - Anche lui dà il proprio contributo nella rotonda vittoria della Roma. L'unica pecca è la scarsa cattiveria al momento di calciare in porta.

Leonardo SPINAZZOLA 7 - Punta costantemente l'uomo e sulla sinistra è un fattore. Stupendo il taglio in area per Borja Mayoral, che davanti a Sepe non fallisce. Ha anche la palla del 4-0, ma colpisce la traversa (dall'80' Bruno PERES s.v.)

PEDRO 6,5 - Con Mkhitaryan si intende a meraviglia. Bravissimo nell'assist per i compagni, meno quando deve finalizzare. Ma oggi può andar bene così (dall'80' Lorenzo PELLEGRINI s.v.)

Henrikh MKHITARYAN 8 - Signori, che partita. Costante dall'inizio alla fine, micidiale quando prende palla e si attiva. Segna due volte, sfiora la tripletta, serve i compagni. Prestazione stupenda.

Borja MAYORAL 7,5 - Pian piano sta entrando nei meccanismi della Roma e della Serie A. Dopo l'Europa League, si sblocca anche in campionato. E nel conto ci sono anche un assist per Mkhitaryan e altre belle giocate. Benvenuto (dal 66' Carles PEREZ 6 - Poco più di 20 minuti, buoni movimenti, un gol mancato)

All. Paullo FONSECA 7 - Ha trovato la quadratura del cerchio e i risultati lo confermano. C'è Mkhitaryan, ma non solo: è tutta l'organizzazione di squadra a funzionare.

L'esultanza di Borja Mayoral e della Roma contro il Parma Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Parma

Luigi SEPE 5,5 - Fa quel che può per tenere chiusa la propria porta, ma con scarso successo. Non riesce a opporsi ai tentativi giallorossi, ma non ha troppe colpe.

Yordan OSORIO 5 - Inizia tutto sommato discretamente, poi crolla di fronte agli attacchi della Roma. Non completa la partita (dal 62' Juan BRUNETTA 5 - Fa più confusione che altro. Ha la palla del 3-1, ma la scialacqua con un liscio clamoroso)

Bruno ALVES 5 - Non riesce a tenere in piedi la retroguardia del Parma con la propria esperienza, perdendosi il taglio di Borja Mayoral alle proprie spalle.

Riccardo GAGLIOLO 5 - Tiene in gioco Borja Mayoral nell'azione dell'1-0 ed è una sbavatura piuttosto grave. Poi può far ben poco.

Alberto GRASSI 5 - Non è un esterno di fascia e si vede. Se non altro ci mette impegno, ma viene sovrastato da Spinazzola (dall'82' Maxime BUSI s.v.)

Juraj KUCKA 5 - Stanco e impotente. Affonda assieme al resto della squadra (dal 62' Jasmin KURTIC 5 - Entra a partita già chiusa)

Wylan CYPRIEN 5,5 - Dà un'impressione migliore rispetto ai compagni. L'illusione, in ogni caso, non dura molto.

Simon SOHM 5 - Esordisce in Serie A nella partita sbagliata. Inizia da mezzala, chiude davanti alla difesa. Per il resto, poco da segnalare.

Giuseppe PEZZELLA 5 - Impreciso al cross, poco solido difensivamente. Karsdorp trova spazi enormi da quella parte. Nel finale esce per un problema muscolare (dall'86' Simone IACOPONI s.v.)

GERVINHO 5 - Viene pescato un paio di volte in fuorigioco, prova a impensierire la Roma con la propria velocità, poi alza bandiera bianca (dal 62' Yann KARAMOH 5,5 - Calcia in porta una volta, e oggi è già qualcosa)

Roberto INGLESE 5 - Invisibile. Corre a vuoto senza impensierire mai i tre centrali della Roma: di palloni giocabili non gliene arrivano mai.

All. Fabio LIVERANI 5 - Non trova minimamente il modo di impensierire la Roma. E il piatto, dopo tre pareggi di fila, torna a piangere.

Fonseca: "Scudetto? Le candidate sono Juventus e Inter"

Serie A Super Mkhitaryan, Roma in orbita: 3-0 al Parma UN' ORA FA