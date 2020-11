Probabili formazioni

ROMA (4-3-2-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Spinazzola; Veretout, Diawara, Cristante, Mkhytarian, Pedro; Mayoral. All. Fonseca

Calcio Da Napoli-Milan a Barça-Juve, il grande calcio fino a Natale UN' ORA FA

Squalificati:

Indisponibili: Pastore, Zaniolo, Kumbulla, Fazio, Pellegrini, Santon, Dzeko

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Pezzella; Cyprien, Hernani, Kurtic; Kucka; Inglese, Gervinho. All. Liverani

Squalificati: –

Indisponibili: Cornelius, Busi, Mihaila, Laurini

Statistiche Opta

La Roma è la squadra che ha vinto più partite in Serie A contro il Parma: 32 su 52 (10N, 10P); in particolare i giallorossi hanno ottenuto nove successi nelle 12 sfide più recenti in campionato contro i ducali (1N, 2P).

Il Parma ha vinto solo una delle 26 trasferte di Serie A contro la Roma (6N, 19P), 1-0 nell’aprile 1997 con Carlo Ancelotti in panchina.

La Roma è la squadra che ha guadagnato più punti da inizio ottobre 2020 in Serie A: 13 sui 15 disponibili.

Il Parma ha pareggiato tutte le ultime tre partite di campionato: l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga di “X” consecutive in Serie A è stata nel maggio 2019 (cinque).

Il Parma va a segno da 13 trasferte di fila in Serie A (già record per i ducali), tuttavia in tutte le ultime 10 ha anche subito gol; da inizio luglio i gialloblù hanno perso cinque gare esterne in campionato (2V, 1N), meno solo del Bologna (sei).

Sei delle 16 reti della Roma in questo campionato sono state segnate su calcio piazzato, nessuna squadra ha fatto meglio (sei anche per il Sassuolo): rispettivamente tre su sviluppi di corner e tre su calcio di rigore.

Il Parma ha subito quattro gol di testa in questo campionato, record sia in valori assoluti (al pari di Bologna e Atalanta), sia in percentuale (il 31% delle reti complessive incassate, come il Bologna).

Con Paulo Fonseca alla guida, la Roma ha realizzato 117 gol in 59 partite ufficiali; l’unico allenatore nella storia della squadra giallorossa ad aver registrato più gol nelle prime 60 partite in tutte le competizioni è stato Herbert Burgess (142 tra il 1929 e il 1931).

In questo avvio di torneo, Henrikh Mkhitaryan della Roma ha preso parte a sette reti (tre gol, quattro assist): è la sua miglior partenza dal punto di vista di partecipazioni attive nei cinque maggiori campionati europei dopo le prime sette presenze stagionali.

La Roma è la vittima preferita in Serie A di Juraj Kucka del Parma (quattro gol); tuttavia, il centrocampista slovacco ha vinto solo una delle quattro gare quando ha trovato la rete contro i giallorossi (1N, 2P), nell’ottobre 2011 con il Genoa.

Fantacalcio: i consigli per la 8a giornata di Serie A

Serie A 25 anni fa l’esordio di Gigi Buffon, campione eterno 3 ORE FA